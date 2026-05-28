ทนายเดือดขีดเส้น 3 วัน! จี้ร้อยเวร สภ.หาดใหญ่ ปลดอายัดบัญชีทหารพราน ปมคดี 1,000 บาทจบแล้ว 2 ปีแต่ดองเรื่อง จนลูกป่วยไร้เงินรักษา

เพจนักกฎหมายดังออกโรงแฉพฤติกรรมสุดอัปยศของร้อยเวร สภ.หาดใหญ่ หลัง "ดองเรื่อง" ไม่ยอมถอนอายัดบัญชีให้นายสิบทหารพราน ทั้งที่เคลียร์คดีฉ้อโกงยอดเงินหลักพันจบและคู่กรณีถอนแจ้งความไปนานกว่า 2 ปี ปล่อยให้เงินเดือนและเงินเสี่ยงภัยที่แลกมาด้วยชีวิตถูกแช่แข็ง จนครอบครัวต้องกู้หนี้ยืมสิน รถกำลังจะถูกยึด ซ้ำร้ายลูกน้อยป่วยไข้กลับไร้เงินรักษา ล่าสุดทนายเดือดจัด ทวงถามความเป็นธรรมถึง ผบ.ตร. พร้อมขีดเส้นตาย 3 วัน หากยังไม่ปลดอายัด เตรียมลุยเอาผิดนายตำรวจเจ้าของคดีให้ถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. เพจ “ทนงค์ แซ่จิ้ว“ นักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชน ออกมาโพสต์ข้อความ เล่าถึงเรื่องราวร้องทุกข์นี้เกิดขึ้นที่ สภ.หาดใหญ่ เมื่อนายสิบทหารพรานคนหนึ่งถูกแจ้งความคดีฉ้อโกงและถูกอายัดบัญชีธนาคาร จากปัญหาการส่งของออนไลน์ล่าช้าด้วยยอดเงินเพียง 1,000 บาท
แม้ทหารพรานจะคืนเงินและผู้เสียหายได้ยอมความถอนแจ้งความไปแล้ว แต่ ร้อยเวรเจ้าของคดีกลับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปล่อยเรื่องทิ้งไว้นานกว่า 2 ปี โดยไม่ทำเรื่องถอนอายัดบัญชีให้ ส่งผลให้บัญชีที่รับเงินเดือนและเงินเสี่ยงภัยถูกแช่แข็ง ครอบครัวต้องเผชิญวิกฤตอย่างหนัก ทั้งต้องกู้หนี้ยืมสิน ทรัพย์สินกำลังจะถูกยึด และไม่มีแม้กระทั่งเงินรักษาลูกที่เจ็บป่วย
ผู้เขียนจึงส่งสารเรียกร้องไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ตรวจสอบความหละหลวมนี้ พร้อมขีดเส้นตาย 3 วัน ให้ร้อยเวรดำเนินการปลดอายัดบัญชี มิเช่นนั้นจะดำเนินการเอาผิดกับนายตำรวจคนดังกล่าวให้ถึงที่สุดหากเกิดความสูญเสียใดๆ ขึ้นกับครอบครัวของผู้เสียหาย ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“เรื่องราวสุดอัปยศนี้เกิดขึ้นที่ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อนายสิบทหารพรานคนหนึ่ง ซึ่งหารายได้เสริมจากการขายของออนไลน์
ส่งของล่าช้าไป 2-3 วันเพราะติดภารกิจรั้วของชาติ
จนถูกแจ้งความ "#ฉ้อโกง" และ #อายัดบัญชี
เงินโอนเจ้าปัญหาคือ “#หนึ่งพันบาทถ้วน”
ซึ่งต่อมาผู้ต้องหา ได้เข้าพบร้อยเวร คืนเงินให้ผู้เสียหายจนครบทุกบาททุกสตางค์ มีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักงาน ตัวผู้เสียหายเองก็แถลงไม่ติดใจเอาความและยินดีถอนแจ้งความทันที
แต่เรื่องกลับค้างเติ่งอยู่ตรงนั้น
ค้างตรงโต๊ะของ “ร้อยเวร” เจ้าของคดี
เงินเดือนข้าราชการ และเงินเสี่ยงภัย เงินครอบครัว
ที่แลกมาด้วยชีวิต
กลับถูกแช่แข็งด้วยความ “เพิกเฉย” และเห็นแก่ตัว
สภ.หาดใหญ่ #ร่วมแช่แข็งชีวิตชาวบ้าน
#สวมตราแผ่นดินบนความฉิบหายของประชาชน
สิ่งที่ถูกอายัดไม่ได้มีแค่เงิน 1,000 บาทที่เป็นคดี
แต่มันรวมถึง "เงินเดือนข้าราชการ" และ "เงินเสี่ยงภัย" ที่ทหารพรานคนหนึ่งยอมเอาชีวิตเข้าแลก ในพื้นที่อันตรายเพื่อปกป้องประเทศชาติ แต่กลับต้องมาจนตรอกเพราะกลไกกฎหมายในมือนายตำรวจที่ไร้หัวใจ
คำว่า “รอก่อน” ของร้อยเวรคนเดียว
ลากยาวมากว่า 2 ปี
2 ปี. ที่เงินประทังชีวิตของครอบครัว
ถูกขังไว้ในระบบบัญชีที่ไร้ความคืบหน้า
2 ปี. ที่ครอบครัวต้องกู้หนี้ยืมสิน
นำรถไปจำนำจนกำลังจะถูกยึด
2 ปี ที่ลูกน้อยเจ็บป่วย ไข้ขึ้น ไม่มีเงินรักษาพยาบาล
ผมอยากจะถามว่า คดีฉ้อโกงอันมีมูลค่า 1,000 บาท
ที่เคลียร์จบไปแล้วตั้งแต่ปีแรก มันต้องใช้ดุษฎีนิพนธ์ระดับโลกหรืออย่างไร ถึงต้องใช้เวลาสืบสวนสอบสวนลากยาวถึง 700 กว่าวัน
หรือต้องรอให้ครอบครัวเขาฉิบหายก่อน ลูกไม่มีเงินรักษาพยาบาลจนตายก่อน ร้อยเวรถึงจะตื่นจากจำศีลมาเซ็นเอกสารแก้ตราครุฑใบเดียวให้เขา ใช่มั้ย
ขอส่งสารนี้ตรงถึง #ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และ #ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
โปรดลืมตาขึ้นมามองความล้มเหลว ความสกปรก
ของผู้ใต้บังคับบัญชาท่านที่ สภ.หาดใหญ่ ด้วย
เพราะความเห็นแก่ตัว ของลูกน้องท่านคนนี้
กำลังจะทำให้ครอบครัวบริสุทธิ์ครอบครัวหนึ่ง
ต้องฉิบหายวายวอด
คดีอาญาอันยอมความได้ "#ฉ้อโกงธรรมดา"
เมื่อผู้เสียหายเยียวยาจบ ไม่ติดใจเอาความ
เหตุใดร้อยเวรจึงไม่ดำเนินการสั่งไม่ฟ้อง หรือยุติการดำเนินคดีตามขั้นตอน และแจ้งถอนอายัดบัญชีไปยังธนาคารโดยเร็ว
การลากคดีที่ไม่มีความซับซ้อนยาวนานถึง 2 ปี
จนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน สุขภาพ และชีวิตของประชาชน เข้าข่ายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกลั่นแกล้ง หรือเพื่อประสงค์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
หรือไม่?
ถามใจท่านผู้กำกับ สภ.หาดใหญ่
เรื่องนี้มัน #น่าสมเพช มั้ยครับท่าน
สภ.หาดใหญ่
อาจจะมองว่านี่เป็นแค่ "สำนวนคดีมดปลวก"
คดีเล็กๆ ที่ไม่มีผลต่อยอดจับกุมหรือผลงานใดๆ
แต่ สำหรับประชาชนคนธรรมดา
นี่คือ "ทั้งชีวิต" ของเขา
ผมได้รับรู้เรื่องนี้แล้ว มันเจ็บปวดแค้นใจยิ่งนัก
ตำรวจ "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" แต่ทำไมจึงกลายเป็นหน่วยงาน #บำรุงทุกข์ แก่ประชาชนไปซะงั้น
ผมให้เวลา สามวัน ถ้ายังไม่ปลดอายัดบัญชีให้น้องทหารพรานผู้เสียหาย แล้วลูกเค้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมา
รับรอง ผมจะสร้างความฉิบหายให้ นายตำรวจคนดี
คนนี้ ไม่แพ้กัน“