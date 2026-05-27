อว. ผนึกกำลัง วช. และ มก. ดันโปรเจกต์ "Thai Kitchen 2026" นำทัพ FoodTech ไทยลุยงาน THAIFEX ขยายโอกาสนวัตกรรมอาหารสู่ตลาดโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวง อว. ผนึกกำลัง NIA, วช. และ มก. ยกทัพ 24 ผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารสุดล้ำภายใต้โครงการ "Thai Kitchen 2026" บุกเวทีระดับโลก THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 มุ่งต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ พร้อมเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนและคู่ค้าจากทั่วทุกมุมโลก หวังดันนวัตกรรมอาหารสุขภาพและเครื่องดื่มฟังก์ชันของไทยให้ผงาดในตลาดสากลอย่างเต็มภาคภูมิ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ศักยภาพผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารของผู้ประกอบการไทย ภายใต้โครงการ Thai Kitchen 2026: Crafted FoodTech Accelerator Program ในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการตลาดให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย โดยได้พบปะ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจจากนานาประเทศ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในสาขาที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดย NIA มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม ในการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน 4 กลไกหลัก ได้แก่ Groom - การบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม Grant - การให้เงินทุน Growth - การสร้างโอกาสขยายตลาดและแหล่งเงินทุน และ Global – การเข้าสู่ตลาดระดับโลก โดยโครงการ Thai Kitchen: Crafted FoodTech Accelerator เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างโมเดลธุรกิจ ไปจนถึงการเปิดโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ มี Growth Lab Journey ที่สามารถให้คำปรึกษาแบบเฉพาะเจาะจงและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยทั้งระบบให้มีความแข็งแกร่ง แตกต่าง และสามารถแข่งขันในเวทีโลก”

ดร.กริชผกา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โครงการ Thai Kitchen 2026 Program ดำเนินงานโดย NIA และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อผลักดันผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมทั้งจาก MSME FoodTech Startup และ SE ไทย ที่มีศักยภาพให้สามารถเร่งสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเน้นการต่อยอดจากงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารของไทยให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมเสริมศักยภาพด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนการเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ ในส่วน วช. ซึ่งดำเนินงานศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและความยั่งยืนตลอดโซ่คุณค่า (HIVE Food Hub) และ Innovative house ได้ร่วมผลักดันและสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ ด้วยการอบรมเตรียมความพร้อมในการออกบูธ แนวทางการเจรจาธุรกิจ การตั้งราคา และการกำหนดกลยุทธ์ในการทำกิจกรรม Business Matching ครั้งนี้ โดยมีผู้ประกอบการจากโครงการ Thai Kitchen 2026 Program จำนวน 12 ราย และผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Innovative house จำนวน 12 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์และเจรจาธุรกิจภายใต้บูธของ Innovative house วช. หมายเลข 9BB-01 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากมาย เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบและเครื่องปรุงรส อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมูลค่าสูง ซึ่งสะท้อนศักยภาพของนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยในการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าเพิ่ม มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสินค้าทั่วไปสามารถช่วยเพิ่มขีดสามารถแข่งขันในตลาดโลก”


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้ นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมนำทัพผลักดันผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา ในกิจกรรมการออกบูธและเจรจาธุรกิจนี้ นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ กล่าวว่า “ในงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้บูธ Innovative house วช. ในธีม INNOVATION FOOD PRODUCTS “Your Healthy Choice” นวัตกรรมอาหารสุขภาพที่ใช่ในสไตล์ที่คุณเลือกเอง ในปีนี้ถือเป็นการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมโดยการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารได้เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับจากผู้บริโภคสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ MSME ในการเตรียมความพร้อมทางการตลาดและธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมได้เป็นอย่างดี”

รศ.ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร และนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารของไทยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ดีมีศักยภาพในการขยายตลาดระดับสากล พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารที่เข้มแข็งให้กับประเทศไทย”

จากกิจกรรมความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงการบูรณาการความร่วมมือในการผสานพลังของภาครัฐ หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยตั้งแต่การพัฒนานวัตกรรม การเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับตลาดและเครือข่ายระดับสากล จึงถือเป็นก้าวสำคัญของนักวิจัยและผู้ประกอบการในการนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมอาหารไทยต่อคู่ค้าพันธมิตรจากทั่วโลก พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจ ขยายตลาดและความร่วมมือระหว่างประเทศได้ในอนาคต








