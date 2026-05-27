ทีมดำน้ำนำอาหารให้ 5 ชาวลาวติดถ้ำ ก่อนถอนกำลังชั่วคราววางแผนนำตัวออกมา-ค้นหาอีก 2 คนที่เหลือ

ความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวลาว 7 คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำในแขวงไซสมบูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้(27 พ.ค.) ทีมนักประดาน้ำสามารถเข้าไปถึงโถงด้านในสุด จนไปพบกับชาวลาวแล้ว 5 คน ในสภาพที่ปลอดภัยดี เพียงแต่มีอาการอ่อนเพลีย ส่วนอีก 2 คนยังไปม่พบและต้องค้นหาต่อไป
ล่าสุดในเพจ ปอน จักรกฤษณ์ แฟนเพจ ของหนึ่งในทีมกู้ภัยจากไทยได้โพสต์ข้อความรายงานความคืบหน้าว่า เวลา 19:08 น.ปล่อยนักดำน้ำนำสารเหลวเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มเข้าไปให้กับผู้ประสบภัยทั้ง 5 รายและจะวางแผนนำออกให้ไวที่สุด
เวลา 19:40 น. นักประดาน้ำกลับขึ้นสู่ผิวน้ำเรียบร้อย หลังนำอาหารไปให้ทั้ง 5 ชีวิต เรียบร้อย และกำลังเตรียมตัวถอนกำลังออกจากถ้ำเพื่อวางแผนค้นหาอีก 2 ราย และนำอีก 5 รายออกจาก ถ้ำ
เวลา 19:47 น. ถอนกำลังออกจากถ้ำทั้งหมดเวลานี้