ซาบซึ้ง! รพ.อุ้มผาง โพสต์ขอบคุณ "ชาวเมียนมา-บ้านแม่กลองคี" บริจาคเงิน-สิ่งของ หนุนทีมแพทย์ช่วยผู้ป่วย

โรงพยาบาลอุ้มผาง โพสต์ขอบคุณน้ำใจจากสองฝั่งโขง หลังชาวบ้านชูกะรี ประเทศเมียนมา ร่วมบริจาคเงินจำนวน 14,000 และชาวบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร และอาหาร เพื่อสนับสนุนการรักษาและจัดโปรแกรมอาหารให้ผู้ป่วย ย้ำพร้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. เพจ “โรงพยาบาลอุ้มผาง“ โพสต์เรื่องราวสุดซาบซึ้งหลังชาวบ้านชูกะรี ประเทศเมียนมา บริจาคเงินจำนวน 14,000.- บาท ทางโรงพยาบาลอุ้มผางขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง โดยจะนำเงินบริจาคไปใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยที่มารับบริการ
และนอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านแม่กลองคี ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง ได้บริจาคเงิน ข้าวสาร น้ำดื่ม และกล้วย เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลอุ้มผางขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง โดยจะนำเงินและสิ่งของบริจาคไปใช้ให้คุ้มค่ากับผู้ป่วยที่มารับบริการ