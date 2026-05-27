เครื่องดื่ม KNOCKOUT เปิดตัวพรีเซนเตอร์ 'แสนชัย King Of Muay Thai' ตั้งเป้าจำหน่ายทั่วโลก ประเทศมาดากัสการ์เซ็นจัดจำหน่ายทันที!

เครื่องดื่ม KNOCKOUT สร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการเครื่องดื่มไทยอีกครั้ง ด้วยการประกาศเปิดตัว “แสนชัย KING OF MUAY THAI” ยอดนักมวยไทยระดับตำนานที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เข้ามารับหน้าที่เป็น Presenter คนล่าสุด ตอกย้ำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่ง ความคล่องตัว และจิตวิญญาณของนักสู้ พร้อมตั้งเป้าขยายฐานตลาดสู่ระดับสากลอย่างเต็มตัว กลยุทธ์การตลาดที่เน้น “พลังแห่งนักสู้”
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2026 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยผู้บริหารจาก De Smit Food International และ JimjamThailand นำโดย คุณเออร์วิน เดอ สมิท (Mr. Erwin De Smit) CEO บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด “คุณวิชาดา เดอสมิท” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณ เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร CEO Jimjam Thailand คุณ อธิราช ชูเรือง Marketing Directer Jimjam Thailand คุณ เจี้ยบ ผกามาศ เกนหิรัญ ผู้บริหาร แสนชัยดีน่า ยิม และแขกผู้มีเกียรติที่มาเป็นสักขีพยาน และ พันธมิตรทางธุรกิจ
ภายในงาน ได้มีการลงนาม (MOU) ทางธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไทย ระหว่าง คุณเออร์วิน เดอ สมิท (Mr. Erwin De Smit) CEO บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ Mr. Iaro Razanakoto The Honorary Consulate of Madagascar
ทั้งนี้ ในประเทศมาดากัสการ์ ตลาด Energy Drink ได้รับการยอมรับและนิยมอย่างมาก