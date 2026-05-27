แพทย์เตือน! สายเหวี่ยงวีนหลังบอสวัย 55 ปี ปรี๊ดแตกยืนด่าลูกน้อง จู่ๆ วูบหมดสติ เส้นเลือดสมองแตก (ชมคลิป)

อุทาหรณ์เตือนภัยคน “อารมณ์ร้อน” หลัง “หมอประชา ผ่าตัดสมอง” เผยเคสชายวัย 55 ปี วูบหมดสติคาที่ ขณะกำลังด่าลูกน้องด้วยความโมโหหนัก ก่อนแพทย์ตรวจพบเส้นเลือดในสมองแตก ส่งผลพูดไม่ได้-ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง ต้องผ่าตัดสมองและฟื้นฟูระยะยาว พร้อมเตือน “ความโกรธชั่ววูบ” อาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้ในพริบตา
วันนี้ (27 พ.ค.) กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนชอบวีนและควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เมื่อ หมอประชา ผ่าตัดสมอง หรือ นพ.ประชา กัญญาประสิทธิ์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ออกมาโพสต์คลิปเตือนภัยใกล้ตัวของ "สายปรี๊ดแตก" ที่อาจลงเอยด้วยโรคร้ายถึงขั้นวิกฤต
โดยหมอประชาเปิดเผยเคสผู้ป่วยชายอายุ 55 ปี รายหนึ่ง ที่เกิดอาการวูบล้มหมดสติไปต่อหน้าต่อตา ขณะกำลังยืนต่อว่าลูกน้องในที่ทำงานด้วยอารมณ์โกรธจัดเนื่องจากทำงานไม่ได้ดั่งใจ ซึ่งหลังจากฟื้นคืนสติกลับมา พบว่าผู้ป่วยมีอาการวิกฤต ไม่สามารถพูดได้ และแขนขาข้างขวาอ่อนแรงขยับไม่ได้
จากการตรวจซีทีสแกน (CT Scan) โดยละเอียด แพทย์พบว่า "เส้นเลือดในสมองซีกซ้ายแตก" ซึ่งสมองส่วนนี้ทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมการสื่อสาร การพูด และสั่งการร่างกายซีกขวา ส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการพูดและเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก
"เวลาเราโกรธหรือโมโห ร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีน ทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว" หมอประชาอธิบายเพิ่มเติม
สำหรับเคสนี้ ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว แม้จะทานยาควบคุมเป็นประจำทุกวัน แต่เมื่อเจอกับภาวะอารมณ์ที่ฉุนเฉียวและรุนแรงอย่างกะทันหัน หลอดเลือดสมองก็ไม่สามารถทนทานต่อแรงดันที่พุ่งสูงได้จนเกิดการปริแตกในที่สุด ส่งผลให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง และต้องเผชิญกับการฟื้นฟูระยะยาว ทั้งการทำกายภาพบำบัด ฝึกเดิน และฝึกพูดใหม่ทั้งหมด
คุณหมอประชาได้ฝากคำแนะนำและข้อเตือนใจสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวไว้ดังนี้
1.เช็กความดันสม่ำเสมอ ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ควรหมั่นตรวจวัดความดันของตัวเองเป็นประจำ
2.คุมอารมณ์ ลดเครียด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์โกรธหรือความเครียดรุนแรง รู้จักปล่อยวาง
3.ออกกำลังกายช่วยได้ การออกกำลังกายเป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและมีความสุข แต่ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือด ลดความเสี่ยงที่หลอดเลือดจะแตกเมื่อเจอกับภาวะแรงดันฉับพลัน
อย่างไรก็ตาม บทเรียนจากเคสนี้เตือนให้รู้ว่า "ความโกรธเพียงชั่ววูบ" อาจเปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ในทันที ก่อนจะปรี๊ดใส่ใคร นับ 1 ถึง 10 เพื่อเซฟสมองตัวเองกันก่อน
