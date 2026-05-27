เกาะเกร็ดอ่วม! เรือโยงชนเสาไฟล้มวินาศ 6 ต้น ชาวบ้านเดือดร้อน ทับบ้านพัง-ไฟดับเป็นวงกว้าง

ชาวเกาะเกร็ดตื่นมาเจอวิกฤต หลังเรือโยงลากสินค้าเสียหลักพุ่งชนฝั่ง เสยเสาไฟคอนกรีตล้มระเนระนาดทีเดียว 6 ต้นรวด ดิ่งทับบ้านเรือนริมน้ำพังเสียหายยับเยิน ทำไฟฟ้าดับพรึบทั่วบริเวณ คาดซ่อมยาวตลอดวัน จนท. เร่งลงพื้นที่กู้สถานการณ์
วันนี้ (27 พ.ค.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ“ Nattaporn Krudsaisaard” โพสต์แจ้งข่าวลงในกลุ่ม ข่าวสาร-คนเกาะเกร็ด เผยถึงสาเหตุที่ไฟฟ้าดับในพื้นที่ว่า เกิดจากอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าล้มจำนวน 6 ต้น ส่งผลให้บ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับความเสียหายหลายหลัง และคาดว่าไฟฟ้าจะดับต่อเนื่อง
ต่อมา เพจ “ข่าวคนนนท์“ รายงานเพิ่มเติมว่า ”เรือโยงชนเสาไฟล้มทับบ้าน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 05:30 น. ของวันที่ 27 พ.ค. 2569
เมื่อจู่ๆเรือโยงลากสินค้าที่ล่องมาตามลำน้ำเจ้าพระยาแล่นเรือมาถึงบริเวณเกาะเกร็ด เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับเสาไฟคอนกรีต จนทำให้เสาไฟล้ม 6 ต้น เสาไฟยังล้มทับบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และ ไฟยังดับอีกเป็นบริเวณกว้าง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และ แก้ไข้ปัญหาอย่างเร่งด่วน"