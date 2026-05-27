3 อันดับ ปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยง 2026

ดูเพลิน สีสวย เลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่ไม่เยอะ สิ่งเหล่านี้กำลังกลายเป็น “อีกหนึ่งงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมที่สุด” ของคนในยุคนี้
เทรนด์การเลี้ยงปลาสวยงาม ของคนไทย ถือว่ากำลังมาแรงในปี 2026 เป็นอย่างมาก เพราะการเลี้ยงปลาในปีนี้ไม่ใช่แค่ "เลี้ยงเพื่อความสวยงาม" แต่กลายเป็นหนึ่งงานอดิเรกที่ทำให้เราสามารถ “พักกาย พักใจ พักสายตา” จากความวุ่นวายที่เจอในชีวิตได้ เพราะฉะนั้น วันนี้เราจะพาไปเจาะลึก 3 อันดับ ปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงมากที่สุด ในปี 2026
อันดับที่ 1 ปลากัด ปลาประจำชาติ ที่พัฒนาไปไกลระดับโลก
ลักษณะเด่น : ปลากัดถือเป็นปลาที่มีเอกลักษณ์มากที่สุด ด้วยลำตัวเพรียวยาวและแบนข้าง หัวขนาดเล็ก ครีบก้นยาวจรดครีบหาง หางแบนกลม พอรวมกับสีสันที่มีความสวยงามฉูดฉาดสะดุดตา เสน่ห์อีก1อย่างที่ทำให้ปลากัดได้รับความนิยมคือ “ท่าทาง” เวลาว่ายน้ำหรือการแผ่ครีบ ทุกครั้งที่ปลากัดว่ายน้ำ ครีบของปลากัดจะสบัดไปตามกระแสน้ำอย่างเชื่องช้า พลิ้วไหว สบายตา ทำให้ดูสง่างามดูแล้วไม่เบื่อ
สิ่งที่ทำให้คนนิยมเลี้ยงมากที่สุด คือ ปลากัดเป็นปลาพื้นเมืองของไทย ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเหมาะกับคนไม่มีเวลา เพราะดูแลง่าย สามารถเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงก็ได้ หรือจะเลี้ยงไว้ประกวดจริงจังก็สามารถทำได้ อีกจุดสำคัญที่ทำให้ปลากีดได้รับความนิยมคือ ปลากัดตอบโจทย์ “สายแต่งห้อง” มาก ขอแค่มีโหลสวยๆ รวมกับ แสงดีๆตั้งรวมกัน ห้องของคุณก็กลายเป็นห้องที่โดดเด่นได้ทันที
อันดับ 2 ปลาทอง ปลามงคลยอดนิยม ที่อยู่คู่บ้านคนไทยมานาน
ลักษณะเด่น : ปลาทองมีจุดเด่นที่รูปร่างกลมป้อม อ้วนตุ๊บ ดูน่ารัก และมีหลายรูปทรงให้เลือก ทั้งหัววุ้น ตาโปน หางยาว หรือทรงลำตัวสั้น การว่ายน้ำของปลาทองจะออกแนวช้าๆ นุ่มๆ ทำให้ดูแล้วรู้สึกผ่อนคลาย เหมาะกับการนั่งมองเพลินๆหลังเลิกงาน
สิ่งทำให้คนไทยนิยมบเลี้ยง : เชื่อว่าเป็นปลาแห่งโชคลาภ เงินทองและความมั่งคั่ง ช่วยเสริมฮวงจุ้ยและความมั่นคงให้แก่การอยู่อาศัย เลี้ยงได้ทั้งในตู้ปลาและบ่อหน้าบ้าน หรือเลี้ยงรวมกันหลายตัวแล้วดูมีชีวิตชีวา หลายบ้านนิยมเลี้ยงปลาทองไว้หน้าบ้านหรือในร้านค้า เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา
อันดับ 3: ปลาหางนกยูง ปลาจิ๋วสุดคิวท์ สีจี๊ด เลี้ยงสนุก เห็นลูกปลาได้ตลอด
ลักษณะเด่น : ปลาหางนกยูงเป็นปลาขนาดเล็กแต่โดดเด่นด้วยลวดลายสีสันที่สวยงาม และมีครีบหางขนาดใหญ่ รูปทรงคล้ายพัด สิ่งที่ทำให้ปลาชนิดนี้แตกต่างคือ “การขยายพันธุ์ไว” ทำให้ผู้เลี้ยงได้เห็นพัฒนาการตั้งแต่ลูกปลาไปจนโตเต็มวัย
สิ่งทำให้คนไทยนิยมเลี้ยง : ปลาหางนกยูงเป็นปลาที่อึด ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ใช้พื้นที่น้อย เหมาะสำหรับมือใหม่ หรือบางบ้านนิยมเลี้ยงในอ่างบัวเพราะปลาหางนกยูงชอบกินลูกน้ำ ทำให้ช่วยลดปัญหายุงลายในบ้านได้เป็นอย่างดี อีกจุดสำคัญปลายางนกยูงมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทำให้ตู้ดูมีชีวิตชีวาเหมาะมากกับคนที่อยากเริ่มเลี้ยงปลาแบบไม่เครียดและอยากได้ฟีล “เลี้ยงแล้วมีอะไรให้ลุ้นตลอด”
จากทั้ง 3 อันดับ จะเห็นได้ว่าปลาที่ได้รับความนิยมในไทย คือ ปลาที่มีสีสันสวยงาม ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไม่เยอะ สามารถเลี้ยงเพื่อตกแต่งบ้านหรือเลี้ยงเพื่อเพื่อความผ่อนคลาย และช่วยพักสายตาก็เช่นกันได้ แต่ไม่ว่าคุณจะเลี้ยงด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม สิ่งคำสัญที่สุดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของปลา ที่มักถูกมองข้ามคือ “อาหารปลา” อาหารที่เราให้ปลาในทุกๆวันไม่ได้แค่ทำให้ปลาอิ่มเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผลโดยตรงกับ สีสัน การเจริญเติบโต ความแข็งแรง และภูมิต้านทานโรค
ถ้าอยากให้ปลาที่เลี้ยง สีสดขึ้นแบบเห็นได้ชัด ว่ายน้ำแข็งแรง ไม่ซึม โตสมวัยและลดโอกาสป่วย การเลือกอาหารที่คุณภาพอย่าง "อาหารปลาซากุระ โดย PCN" ถือเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด เพราะอาหารปลาซากุระออกแบบมาให้เหมาะกับปลาสวยงามทุกชนิด มีสารอาหารครบทั้งโปรตีน วิตามิน และสารช่วยเร่งสี ทำให้ปลาแข็งแรง เติบโตสีสวยชัดเจนได้เต็มที่ โดยชนิดของอาหารปลาที่แนะนำ คือ "อาหารปลาSakura Gold" เหมาะกับ ปลาทอง ปลาหางนกยูง และ "อาหารปลา Sakura Betta" เหมาะกับ ปลากัด การเลือกชนิดอาหารปลาให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ทำให้ปลาเติบโต แข็งแรงสีสวยได้เหมือนกัน
การเลี้ยงปลาในช่วงแรกคุณเลือกได้แค่สายพันธุ์ แต่ความสวย สีสัน และสุขภาพของปลาต่อจากนั้น คุณต้องดูแลเพิ่มด้วยอาหารและความเอาใจใส่