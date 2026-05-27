หวิดวางมวย! SUV หัวร้อน เจตนาปาดหน้าเบรกกะทันหันให้รถเมล์ชนท้าย ก่อนขึ้นมาด่ากราด (ชมคลิป)

เดือดกลางกรุง! รถ SUV ถูกแฉคลิป “เบรกกะทันหัน” ตัดหน้ารถเมล์สาย 204 จนพุ่งชนท้าย ก่อนคนขับเดือดปรี่ด่าพนักงานบนรถ ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น ขับแบบนี้เสี่ยงคร่าชีวิตคนทั้งคัน ด้านหลายฝ่ายชี้ หากพิสูจน์ได้ว่าเจตนาเบรกแกล้ง ประกันอาจไม่รับเคลม พร้อมเรียกร้องเอาผิดตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
วันนี้ (27 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นดรามาร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์ หลังเพจเฟซบุ๊ก "รถเมล์ไทย Rotmaethai" ได้ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นนาทีระทึกขณะที่รถยนต์ SUV คันหนึ่ง ขับขี่ในลักษณะคล้ายเจตนาแกล้งเบรกให้รถโดยสารประจำทางพุ่งชนท้าย ก่อนที่คนขับจะเดินขึ้นมาต่อว่าพนักงานขับรถเมล์ด้วยถ้อยคำหยาบคาย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 06:13 น. ที่ผ่านมา
จากภาพหลักฐานระบุว่า รถโดยสารประจำทางสาย 204 กำลังขับมาจากฝั่งสยามและเลี้ยวซ้ายที่แยกราชประสงค์เพื่อเข้าสู่ถนนราชดำริ แต่หลังจากเลี้ยวเสร็จสิ้น รถยนต์ SUV คู่กรณีได้วิ่งแซงขึ้นมาทางด้านซ้ายของรถเมล์ ก่อนจะหักพวงมาลัยตัดหน้าแล้วทำการชะลอความเร็วพร้อม "เบรกกะทันหัน" ในระยะกระชั้นชิด ส่งผลให้รถเมล์ที่วิ่งตามหลังมาไม่สามารถหยุดรถได้ทัน พุ่งชนท้ายเข้าอย่างจัง และชนแล้วเรื่องยังไม่จบ เพราะคนขับรถ SUV ได้เปิดประตูลงจากรถแล้วเดินปรี่ขึ้นมาบนรถเมล์ตรงเข้าหาคนขับ ก่อนจะระเบิดอารมณ์ใส่พนักงานขับรถเมล์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและหยาบคายทันที
สำหรับสาเหตุของเรื่องนี้ ทั้งสองฝ่ายยังคงมีมุมมองที่ขัดแย้งกัน โดยทางฝั่งพนักงานขับรถเมล์เห็นว่า รถ SUV มีพฤติกรรมเจตนาเบรกแกล้งให้ชนท้ายอย่างชัดเจน ในขณะที่ฝั่งคนขับรถ SUV อ้างว่าก่อนหน้านี้ตนเองถูกรถเมล์ขับเบียดเลนใส่ก่อน จึงบีบแตรเตือนด้วยความไม่พอใจ จนกระทั่งบานปลายกลายเป็นอุบัติเหตุดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาถล่มคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคนขับรถ SUV กันอย่างดุเดือด โดยส่วนใหญ่ตำหนิว่าเป็นการขับขี่ที่อันตรายและจงใจตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งชื่นชมพนักงานขับรถเมล์ที่มีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ดีเยี่ยม และปล่อยให้กล้องวงจรปิดรอบคันเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ หลายฝ่ายระบุว่าประกันฝั่งรถ SUV อาจจะไม่รับเคลมหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเจตนาเบรกแกล้ง และแนะนำให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างบนท้องถนนต่อไป
คลิกชมคลิปต้นฉบับ