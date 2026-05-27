ข่าวปลอม! ไทยตอบรับเจรจากัมพูชาให้ทุนการศึกษาเด็กเขมรเรียนฟรี ยันไม่เป็นความจริง

ตรวจสอบแล้ว ข่าวฝ่ายไทยตอบรับการเจรจากับกัมพูชา เพื่อให้เด็กเขมรได้เรียนฟรีในประเทศไทยเป็นข่าวปลอม ยืนยันการประชุม GBC ครั้งถัดไป เน้นตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง สร้างความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในโซเชียลมีเดียโดยมีใจความทำนองว่า รัฐบาลไทยตอบรับการเจรจากับรัฐบาลกัมพูชา เรื่องการให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีแก่เด็กชาวกัมพูชา โดยมีภาพของ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย คู่กับ พล.อ.เตีย เซยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ซึ่งสื่อถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(General Border Committee -GBC) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศในเร็วๆ นี้นั้น
จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ความคืบหน้าการประชุม GBC ไทย-กัมพูชาขณะนี้ฝ่ายเลขานุการของ GBC ทั้ง 2 ประเทศอยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อกำหนดวันเวลาและสถานที่ ส่วนวาระการประชุมเจรจานั้นไม่มีประเด็นเรื่องการให้ทุนการศึกษาฟรีแก่เด็กชาวกัมพูชาแต่อย่างใด โดยประเด็นหลักของการประชุมเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการความมั่นคง ตรวจสอบการรักษาสัญญาร่วมกันในพื้นที่ชายแดน ตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 โดยเฉพาะมาตรการหยุดยิงอย่างยั่งยืน และความคืบหน้าในการให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ชั่วคราวการติดตามความคืบหน้าของชุดปฏิบัติการร่วมในการเคลียร์ทุ่นระเบิดตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งในจุดที่มีเขตแดนชัดเจนและพื้นที่อ้างสิทธิ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนระดับท้องถิ่น และการตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC)สานต่อกลไกย่อยระดับพื้นที่เพื่อเสริมการทำงานของชุดประสานงาน (Coordination Group: CG) ในการแก้ไขปัญหาความกระทบกระทั่งรายวันที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนการพิจารณาเปิดด่านชายแดนเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มเติม ฝั่งไทยพล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2569 ได้ย้ำชัดเจนว่าการเปิดด่านชายแดนในจุดต่าง ๆ จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะหารือวาระนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจัง ก็ต่อเมื่อฝ่ายกัมพูชาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านความมั่นคงและข้อตกลงชายแดนได้อย่างครบถ้วนและพิสูจน์ความจริงใจได้แล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งตามแนชายแดนถึงขั้นปะทะกันด้วยกำลังอาวุธ 2 ครั้งเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา จนปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชายังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศยังคงมีอยู่ ทำให้โครงการความช่วยเหลือต่างๆ ที่ไทยเคยให้แก่กัมพูชาต้องถูกระงับไปและยังไม่สามารถฟื้นกลับคืนมาตามเดิมได้