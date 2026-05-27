น้ำตาแม่ค้า! ผวาหนักโดนวางเหรียญบาทรอบรถ 2 ปี โอดชีวิตสุดพัง-ลงทุนอะไรก็เจ๊ง วอนสงสารคนมีลูก

จากเรื่องราวสุดแปลก "เหรียญบาทปริศนา" ที่ถูกนำมาวางรอบรถแม่ค้าสาวนานเกือบ 2 ปี ล่าสุด "แม่แนน" เจ้าของโพสต์สุดอัดอั้น ออกมาอัดคลิปทั้งน้ำตา ยอมรับว่าคำเตือนจากโซเชียลทำให้เธอเริ่มหวาดระแวง และนำเรื่องนี้ไปผูกกับความล้มเหลวในการทำมาหากินตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา
จากกรณี ผู้ใช้ TikTok “แม่แนนขายแกงแต่แพ้กุ้ง“ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสอบถามชาวเน็ตหลังพบว่ามีเหรียญบาทมาวางไว้ตามจุดต่างๆ รอบรถของเธอเสมอ (เช่น ท้ายรถ, ขอบกระบะ, กระจกหน้า, ไฟตัดหมอก, ล้อรถ) และที่แปลกคือเจาะจงเฉพาะเหรียญบาทเท่านั้นเป็นประจำนานเกือบ 2 ปี นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเผยอีกว่ามันมีผลกับการขายของตนเอง
ล่าสุด วันนี้ (27 พ.ค.) TikTok “แม่แนนขายแกงแต่แพ้กุ้ง“ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโออีกครั้ง ความยาวกว่า 2 นาที เจ้าตัวเผยว่า กระแสข่าวและคำเตือนจากสังคมออนไลน์ กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตนเองเริ่มทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ล่าสุดเธอได้อัปเดตคลิปวิดีโอทั้งน้ำตา ยอมรับว่าคำเตือนจากโซเชียลทำให้เธอเริ่มคิดมาก และนำเหตุการณ์เหรียญปริศนานี้ไปเชื่อมโยงกับความล้มเหลวในการทำมาหากินตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา
เธอเล่าถึงความยากลำบากในการดิ้นรนสู้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขายข้าวเหนียวมะม่วง ขนมครกสิงคโปร์ หรือแม้แต่หมูทอดที่ขายได้เพียง 2 ไม้ (ซึ่งคนซื้อก็คือคุณพ่อของเธอเอง) บางวันตั้งใจออกไปขายของที่ตลาดตอนเย็น ก็เจอฝนตกหนักจนต้องนำอาหารเหล่านั้นไปให้สุนัขกิน ก่อนหน้านี้เธอเชื่อมาตลอดว่าเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจ แต่เมื่อมีเรื่องเหรียญบาทเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เธอเริ่มรู้สึกสับสนและหวาดระแวง
ในช่วงท้ายของคลิป แม่แนนได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนักด้วยความรู้สึกหมดหนทางและเครียดสะสม พร้อมกล่าววิงวอนถึงผู้ที่กระทำการดังกล่าวว่า "ถ้าใครที่ทำ หรือคิดเล่นสนุกที่ทำ อยากจะบอกว่าอย่าทำเราเลย เรามีลูกที่ต้องเลี้ยง" เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรง เมื่อความกดดันทางเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง และความหวาดระแวงจากเรื่องลี้ลับหรือมิจฉาชีพ เข้ามาถาโถมพร้อมกันในคราวเดียว
ล่าสุดชาวเน็ตต่างพากันส่งกำลังใจให้เธอผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว พร้อมแนะนำให้เธอตั้งสติและติดกล้องวงจรปิดเพื่อหาความจริง ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเธอเองและครอบครัว
