อย. สั่งเบรกใช้ "ทองคำเปลว" ใส่ในอาหาร ชี้เสี่ยงอันตรายไร้ประโยชน์ - สารปนเปื้อนระยะยาว

อย. ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค สั่งเบรกการใช้ "ทองคำเปลว" และ "ผงทองคำ" ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เผยไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการ และเสี่ยงสะสมในร่างกายหากไม่ได้มาตรฐาน พร้อมแนะประชาชนหลีกเลี่ยงแผ่นทองคำที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
วันนี้ (27 พ.ค.) เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายงานว่า เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า จากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (bakery product) และขนมหวาน (confectionery) เพื่อเพิ่มความหรูหรา และสร้างมูลค่าให้อาหารนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงาม ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก สำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อนจำหน่าย อย. ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหาร
ส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค แม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจาก อย. แต่ อย. ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหาร เนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการ และอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหากได้รับสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
ดังนั้น ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัย หากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภค สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 Line: @FDAThai Email: 1556@fda.moph.go.th หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ