ไวรัลชวนหลอน! ผู้ใช้ TikTok โพสต์ถาม โดนคนปริศนาวาง 'เหรียญบาท' รอบรถ 2 ปี ล่าสุดกระทบยอดขาย

ผวาหนัก... เจอคนปริศนาจงใจวาง "เหรียญบาท" รอบรถต่อเนื่องนานเกือบ 2 ปี โซเชียลแห่เตือน ระวังมิจฉาชีพชี้เป้า-ทำพิธีไสยศาสตร์
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ผู้ใช้ TikTok “แม่แนนขายแกงแต่แพ้กุ้ง“ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสอบถามชาวเน็ตหลังพบว่ามีเหรียญบาทมาวางไว้ตามจุดต่างๆ รอบรถของเธอเสมอ (เช่น ท้ายรถ, ขอบกระบะ, กระจกหน้า, ไฟตัดหมอก, ล้อรถ) และที่แปลกคือเจาะจงเฉพาะเหรียญบาทเท่านั้นเป็นประจำนานเกือบ 2 ปี นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเผยอีกว่ามันมีผลกับการขายของตนเอง
ตอนแรกเธอไม่ได้คิดมากเพราะบ้านอยู่ติดตลาด นึกว่าเป็นเหรียญที่คนทำตกหล่น แต่เมื่อสังเกตถึงความตั้งใจในการ "วาง" และได้รับคำเตือนจากเพื่อนๆ ในโซเชียล (TikTok) ทำให้เธอเริ่มรู้สึก "เอ๊ะใจ" และสงสัยถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทำ
ปัจจุบันเธอกำลังเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ โดยเฉพาะในวันที่มีตลาดนัด เพื่อดูว่าจะยังมีคนนำเหรียญมาวางอีกหรือไม่ และจบด้วยการขอบคุณผู้ติดตามที่ให้คำแนะนำและกำลังใจ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้ดูน่ากลัวหรือน่ากังวลสำหรับคนไทย คือพฤติกรรมการนำเหรียญบาทมาวางบนรถมักถูกตีความได้ 2 นัยหลักๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาเตือนเธอ
แง่มุมทางความเชื่อไสยศาสตร์ - การวางเหรียญอาจถูกมองว่าเป็นการทำพิธีบางอย่าง เช่น การซื้อทางผี การสะเดาะเคราะห์ หรือการทำของใส่ตามความเชื่อส่วนบุคคล
แง่มุมด้านอาชญากรรม - มิจฉาชีพบางกลุ่มอาจใช้วิธีนำสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ มาวางบนรถเพื่อ "ทำเครื่องหมาย" สำรวจว่ารถคันนี้มีการใช้งานบ่อยแค่ไหน เจ้าของดูแลรถหรือไม่ ก่อนที่จะลงมือโจรกรรม
