สั่งกวาดล้าง "ทองคำกินได้" เกลื่อนเน็ต! อย. ย้ำชัดไม่แนะนำให้กิน เสี่ยงสะสมโลหะหนัก-ไร้โภชนาการ

รัฐฯ สั่งเบรกเทรนด์“ทองคำเปลวกินได้” หลังพบโฆษณาอ้างเกรดอาหาร (Food Grade) เกลื่อนเน็ตโดยไม่มีหลักฐาน สคบ. สั่งแพลตฟอร์มเร่งถอดสินค้าด่วน ด้าน อย. โพสต์ย้ำชัด“ไม่แนะนำให้กิน” เพราะนอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังเสี่ยงรับโลหะหนักอันตรายเข้าไปเต็มๆ
จากกรณี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ สคบ. เร่งตรวจสอบและควบคุมโฆษณาจำหน่าย “ทองคำเปลว” หรือฟอยล์ตกแต่งอาหารบนออนไลน์ที่อวดอ้างว่ารับประทานได้ (เช่น 24K หรือ Food Grade) โดยไม่มีเอกสารรับรอง เนื่องจากอาจเป็นเพียงโลหะผสมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวหากผู้บริโภคหลงเชื่อและรับประทานเข้าไป
โดย สคบ. ได้บูรณาการร่วมกับ อย. และแพลตฟอร์มออนไลน์ในการถอดสินค้าที่โฆษณาเกินจริงออกจากระบบ พร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ระบุข้อมูลตามความเป็นจริง และเตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบฉลาก แหล่งผลิต รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยให้ชัดเจนก่อนซื้อ หากพบสินค้าหลอกลวงสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 และช่องทางอื่นๆ ของหน่วยงาน
ล่าสุด วันนี้ (27 พ.ค.) เพจ “FDA Thai” ออกมาโพสต์ข้อความย้ำอีกครั้ง ไม่แนะนำใช้ทองคำเปลว ตกแต่งหรือใส่ในอาหาร โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“อย. ไม่แนะนำให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งหรือใส่ในอาหาร ชี้ไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ หากเป็นทองคำเปลวหรือผงทองคำที่ไม่บริสุทธิ์อาจเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แนะควรหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย #oryor #FDAthai #FDAnews #อย #ไม่แนะนำใส่ในอาหาร #ผลิตภัณฑ์อาหาร #ทองคำเปลว #ผงทองคำ #ไม่มีประโยชน์ #ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ #าจเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก #แนะควรหลีกเลี่ยง”