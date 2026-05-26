คนในใจ ไม่เท่ากับ คนในทะเบียน! CIB เกาะเทรนด์ผลไม้ AI เตือนสิทธิที่หายไปหากไม่จดทะเบียนสมรส

จากกระแสละครผลไม้สุดพิลึก ล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางออกโรงเตือนคู่รักสร้างอนาคตร่วมกันแต่ ไม่ยอมจดทะเบียนสมรส ระวังจะพลาดสิทธิทางกฎหมายไม่รู้ตัว! มีสิทธิอะไรบ้างที่คุณจะสูญเสียไปเมื่อรักพัง? และทำไมคำว่า “เคยอยู่ด้วยกัน” ถึงไม่พอในทางกฎหมาย
กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ สำหรับ “ละครแนวตั้ง AI ผลไม้” ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ผลไม้มีชีวิต มีอารมณ์ มีชู้ มีลูก แล้วทุกอย่างจริงจังเหมือนละครที่ใช้คนแสดงทั่วไป ทั้งที่ตัวละครคือสตรอว์เบอร์รี มะเขือม่วง แก้วมังกร กล้วย ส้ม คนดูเลยรู้สึกทั้งขำทั้งงงในเวลาเดียวกัน
ล่าสุดวันนี้ (26 พ.ค.) เพจ “CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง” ได้ทำภาพอินโฟกราฟิกละครผัก-ผลไม้ ในหัวข้อประเด็นระหว่างจดทะเบียนสมรส กับ ไม่จดทะเบียนสมรส
โดยระบุว่า “ตอนรักกัน บอกไม่ต้องมีใบอะไรการันตี พอถึงวันที่ต้องใช้สิทธิ ถึงรู้ว่า ‘คนในใจ’ ไม่เท่ากับ ‘คนในทะเบียน’
การที่หลายคู่สร้างครอบครัวร่วมกันโดย “ไม่ได้จดทะเบียนสมรส” ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ในทางกฎหมาย ท่านอาจไม่ได้รับการรับรองสถานะ “สามี-ภรรยา” อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลทำให้สิทธิที่พึงได้รับ อาจไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับคู่ที่ “จดทะเบียนสมรส“ ไม่ว่าจะเป็น
- สิทธิฟ้องชู้
- สิทธิในทรัพย์สินร่วม
- สิทธิและหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูในฐานะคู่สมรส
- สิทธิตัดสินใจหรือให้การยินยอมทางการแพทย์
- สิทธิในมรดก
- สิทธิในสวัสดิการหรือประโยชน์ที่รัฐจัดสรร
- ฯลฯ
ดังนั้น ก่อนสร้างอนาคตร่วมกัน อย่าลืมวางแผนชีวิตคู่ให้ชัด เพราะวันที่มีปัญหา…คำว่า “เคยอยู่ด้วยกัน” อาจไม่พอ"