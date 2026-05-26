อุทาหรณ์กลืน ‘เม็ดกระท้อน’ ทำกระเพาะทะลุ-ลำไส้ฉีก หมอต้องตัดทิ้ง นอนไอซียูอาการวิกฤต

ลูกโพสต์อุทาหรณ์เตือนสติคนชอบกลืน "เม็ดกระท้อน" หลังคุณแม่ปวดท้องรุนแรงจนตัวงอ หามส่งโรงพยาบาลพบลำไส้ฉีกขาดและกระเพาะอาหารทะลุ แพทย์ต้องผ่าตัดด่วนเพื่อตัดลำไส้ทิ้งบางส่วนพร้อมต่อทวารเทียม ซ้ำร้ายยังมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจนต้องนอน ICU วอนทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุห้ามกลืนเด็ดขาด ชี้ร่างกายย่อยไม่ได้และอาจพรากชีวิตได้เลย
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Surasak Ketsen” ออกมาโพสต์ข้อความเป็นอุทาหรณ์ จากการกลืนเม็ดกระท้อนที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้
โดยผู้โพสต์เล่าว่าคุณแม่มีอาการปวดท้องรุนแรง ความดันสูง และหายใจหอบจนต้องส่งโรงพยาบาล ซึ่งผลเอ็กซเรย์และผ่าตัดฉุกเฉินพบว่า เม็ดกระท้อนที่กลืนลงไป 2 เม็ด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้กระเพาะอาหารทะลุและลำไส้ฉีกขาด จนแพทย์ต้องผ่าตัดตัดลำไส้ทิ้งบางส่วนพร้อมทำทวารเทียมให้ อีกทั้งยังมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย ทำให้ปัจจุบันคุณแม่ยังต้องพักฟื้นในห้อง ICU
โดยไม่มีกำหนดเวลาการรักษาที่แน่นอน ผู้โพสต์จึงต้องการเตือนทุกคนในทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ห้ามกลืนเม็ดกระท้อนเด็ดขาดเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต และแสดงความขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลที่ช่วยผ่าตัดจนสำเร็จ โดยตนเองได้ลาพักผ่อนยาวเพื่อมาเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาล เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เช้าวันนี้แม่เรามีอาการปวดท้องจนเดินตัวงอ จนต้องส่งโรงพยาบาล ความดันเกิน 180 มีอาการหายใจหอบติดขัดจนต้องใส tube ผล x-ray พบว่ากระเพาะอาหารทะลุ หมอจึงได้ทำการผ่าตัดเมื่อเวลา 19.00 น. จนเวลา 21.20 น. คุณหมอเลยเรียกให้ไปดูเจอเม็ดกระท้อน 2 เม็ด ซึ่งแม่เรากลืนมันลงไป
แต่มันไม่จบแค่กระเพาะเพราะสำไส้ก็ฉีกขาด จนหมอต้องตัดทิ้งไปประมาณข้อมือ หมอได้ต่อทวารเทียมให้ และแม่ก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ตอนนี้แม่พักฟื้นในห้อง ICU ซึ่งหมอก็ไม่สามารถระบุได้ว่าแผนการรักษาจะยาวนานขนาดไหน
แค่เม็ดกระท้อนมันอาจจะพรากชีวิตคนได้เลย อยากจะเตือนให้ทุกคนระมัดระวัง ห้ามกลืนเด็ดขาด เพราะร่างกายเราไม่สามารถย่อยมันได้ ยิ่งคนอายุเยอะๆ ยิ่งอันตราย และจริงๆไม่ว่าวัยไหนก็ห้ามกลืน
สุดท้าย ขอบคุณคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลแม่จนผ่าตัดสำเร็จ จะต้องอยู่ รพ.นานแค่ไหนก็ต้องอยู่จนจะดีขึ้น
ส่วนฉันคืนนี้นอนที่จุดพักญาติ หายไวๆนะแม่ หนูลาพักผ่อนยาวๆมาเฝ้าละ“