เอเลี่ยนสปีชีส์ ไม่ใช่ผู้ร้ายทั้งหมด

คำว่า “เอเลี่ยนสปีชีส์” หรือ “สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น” ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมไทยมานานแล้ว ทั้งที่ในประเทศของเรามีทั้งพืชและสัตว์สายพันธุ์ต่างถิ่นจำนวนมากที่ตั้งรกรากในไทยมายาวกว่า 60-125 ปีจนถึงปัจจุบัน แต่วันนี้เลือกพูดกันเฉพาะกรณีปลาหมอคางดำ จนทำให้หลายคนเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าเอเลี่ยนสปีชีส์ล้วนเป็น “ตัวร้าย” ของระบบนิเวศ ทั้งที่ในความเป็นจริงคำนี้มีความหมายทางวิชาการที่กว้างและเป็นกลางมากกว่านั้น
ตามหลักสากล คำว่า Alien Species หรือ Non-native Species / Exotic Species หมายถึง “สิ่งมีชีวิตที่ถูกนำเข้า หรือเคลื่อนย้ายจากถิ่นกำเนิดเดิม ไปยังพื้นที่หรือระบบนิเวศที่ไม่ได้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติมาก่อน” ดังนั้น หัวใจสำคัญของคำนี้คือ “การอยู่นอกถิ่นกำเนิดเดิม” ไม่ใช่ “ความอันตราย”
ในโลกปัจจุบัน พืชและสัตว์เศรษฐกิจจำนวนมากล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่มนุษย์นำเข้ามาใช้ประโยชน์ ทั้งเพื่อการเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจ หลายชนิดกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนมานาน จนสังคมแทบไม่รู้สึกว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์อีกต่อไป
ประเทศไทยเองมีตัวอย่างชัดเจน เช่น ผักตบชวา ซึ่งเข้ามาในไทยมากกว่า 125 ปี และกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของแหล่งน้ำไทย ทั้งการกีดขวางการสัญจรทางน้ำ ลดออกซิเจนในน้ำ และกระทบต่อระบบนิเวศ ตั๊กแตนปาทังก้า ซึ่งแพร่ระบาดในไทยมากว่า 65 ปี ก็เคยสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรจำนวนมหาศาล รวมถึงไมยราพยักษ์ ที่แพร่กระจายปกคลุมพื้นที่ชุ่มน้ำและรุกคืบระบบนิเวศในหลายจังหวัด
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนเป็น “เอเลี่ยนสปีชีส์” เช่นเดียวกัน แต่กลับไม่ได้ถูกพูดถึงด้วยความตื่นตระหนกในระดับเดียวกับบางกรณีในปัจจุบัน ทั้งที่หลายชนิดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไทยมายาวนานกว่าหลายสิบปี
ในหลายกรณี การเลือกพูดถึงเอเลี่ยนสปีชีส์ในมุมลบอาจขึ้นอยู่กับว่าสังคมสามารถระบุได้หรือไม่ว่า “ใครคือผู้นำเข้า” หรือมีประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ หรือความขัดแย้งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะเมื่อไม่สามารถหาต้นตอหรือผู้รับผิดชอบได้ เรื่องราวจำนวนมากก็มักค่อยๆ เงียบหายไป และจะถูกหยิบกลับมาสร้างกระแสความตื่นกลัวเป็นระยะ ทั้งที่ในความเป็นจริง การจัดการสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นควรตั้งอยู่บนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มากกว่ากระแสอารมณ์ของสังคม
ข้อเท็จจริงสำคัญที่สังคมควรเข้าใจ คือ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเป็น “เอเลี่ยนสปีชีส์” เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากคุณสมบัติบางประการของสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น ขยายพันธุ์เร็ว แข่งขันกับชนิดท้องถิ่น ทนต่อสภาพแวดล้อมสูง หรือไม่มีศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ใหม่ จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือเศรษฐกิจ เมื่อเกิดลักษณะเช่นนี้ จึงจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน” หรือ Invasive Alien Species
กรณีสัตว์น้ำต่างถิ่นหลายชนิดในไทย รวมถึงปลาหมอคางดำ ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการปรับตัวและแพร่พันธุ์ได้ดี จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในแหล่งน้ำธรรมชาติที่อาจกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่น แต่ในอีกด้านหนึ่ง สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไม่ได้เป็นพิษต่อมนุษย์ และยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งบริโภค แปรรูปเป็นอาหาร ผลิตอาหารสัตว์ หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชน
หลายพื้นที่เริ่มใช้แนวทาง “จับแล้วใช้ประโยชน์” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการนำปลาออกจากระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแนวทางที่หลายประเทศใช้ในการจัดการสัตว์น้ำต่างถิ่น เพราะการกำจัดเพียงระยะสั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง
สิ่งสำคัญที่สุดคือ สังคมควรมองเรื่องเอเลี่ยนสปีชีส์ด้วยข้อมูลและเหตุผล มากกว่าความตื่นตระหนก เพราะในความเป็นจริง สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นมีทั้งด้านที่สร้างประโยชน์และด้านที่ต้องบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
หากเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดใดส่งผลกระทบเชิงลบมากกว่าประโยชน์ ก็สมควรได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติในระยะยาว แต่ขณะเดียวกัน การสื่อสารต่อสังคมก็ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ความสมดุล และหลักวิชาการ มากกว่าการสร้างความหวาดกลัวหรือการตีตราสิ่งมีชีวิตเพียงด้านเดียว
ท้ายที่สุด เป้าหมายสำคัญไม่ใช่การสร้าง “ผู้ร้าย” ทางธรรมชาติ แต่คือการเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศอย่างเข้าใจและยั่งยืนร่วมกัน