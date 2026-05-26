แฉยับ! ทุนจีนฮุบช่อง TikTok ไรเดอร์สู้ชีวิต บังคับจัดฉากดราม่าเรียกยอดวิว-ชาวเน็ตขุดโยงเครือข่ายใหญ่

แฉขบวนการทุนจีนค้าความจน! คู่รักไรเดอร์เปิดโปงเอเจนซี่บังคับจัดฉากดราม่าเรียกยอดวิว พอขัดใจโดนแฮกยึดช่อง TikTok ถาวร ชาวเน็ตขุดต่อพบโยงเครือข่ายใหญ่ทำคอนเทนต์ลวงโลกฉวยโอกาสจากความเห็นใจคนไทย
บนโลกออนไลน์กำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังคู่รักไรเดอร์สู้ชีวิตออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของเอเจนซี่ผลิตคอนเทนต์สัญชาติจีน ที่เข้ามาติดต่อจ้างงาน นำชีวิตความยากลำบากมาจัดฉากสร้างเรื่องดราม่าเพื่อเรียกยอดไลก์-ยอดแชร์ ก่อนจะหักหลังยึดช่อง TikTok ถาวรเมื่อไม่ทำตามสั่ง ซ้ำร้ายสังคมยังขุดลึก พบพฤติกรรมโยงเครือข่ายเอเจนซี่ใหญ่ที่อาจอยู่เบื้องหลังคอนเทนต์สายดราม่าอีกหลายช่องในไทย
ชนวนเหตุเริ่มต้นจาก น.ส.ฉันทิศา (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี และแฟนหนุ่ม ซึ่งประกอบอาชีพไรเดอร์ส่งอาหาร และมักพาลูกน้อยวัย 8 เดือนนั่งรถไปทำงานด้วย โดยทั้งคู่ได้เปิดช่อง TikTok เพื่อบันทึกชีวิตประจำวัน จนกระทั่งช่วงเดือนเมษายน เกิดกระแสไวรัลจากคลิปที่ทั้งคู่ถูกหญิงชาวจีนโยนเงินใส่ ส่งผลให้ยอดผู้ติดตามพุ่งทะลุหลักแสนในข้ามคืน
ความโด่งดังดังกล่าวไปสะดุดตาตัวแทนบริษัทผลิตคอนเทนต์สัญชาติจีน
โดยเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ทางบริษัทได้นัดเจรจาที่ร้านกาแฟย่านงามวงศ์วาน ก่อนจะพบบอสใหญ่ชาวจีนและทีมงานในวันที่ 21 เม.ย. โดยทางบริษัทเสนอตัวเข้ามาบริหารจัดการช่อง ซื้อสิทธิ์ดูแลระบบ และวางสคริปต์ให้เป็นคอนเทนต์แนว "ครอบครัวสู้ชีวิต" แลกกับค่าตอบแทนคลิปละ 1,000 บาท ซึ่งในขณะนั้นทั้งคู่ยอมรับเงื่อนไขเพราะต้องการหาเงินปลดหนี้และเลี้ยงดูลูก
กระบวนการผลิต "คอนเทนต์ลวงโลก" เริ่มต้นขึ้นทันที โดยทีมงานชาวจีนได้เข้าจัดฉากภายในห้องพักย่านวังทองหลาง บังคับให้แต่งกายและสร้างสภาพแวดล้อมให้ดูยากจนครามครันและรันทดที่สุด ทุกคำพูดและอารมณ์ต้องเป็นไปตามบทบาทที่วางไว้ แต่เมื่อคลิปเผยแพร่ออกไป กลับถูกสังคมตีกลับและวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
เมื่อ น.ส.ฉันทิศา พยายามทักท้วงด้วยความเครียด กลับได้รับคำตอบจากเอเจนซี่จีนว่า "การถูกคนด่าคือความสำเร็จ" เนื่องจากสามารถกระตุ้นยอดการมองเห็น ได้สูงสุดตามเป้าหมายทางธุรกิจ
ต่อมาในวันที่ 4 พ.ค. บริษัทได้กดดันให้เซ็นสัญญาระยะยาว 3 ปี ปรับเงินเดือนเป็นรวม 20,000 บาท และสั่งให้เปลี่ยนไปทำคอนเทนต์เปิดร้านขายหมูปิ้ง ทั้งที่ฝ่ายหญิงแจ้งว่าถนัดขายไก่ทอด จนกระทั่งวันที่ 22 พ.ค. ฝ่ายหญิงตัดสินใจโพสต์คลิปประกาศจะขายไก่ทอดเอง ทำให้บริษัทอ้างเหตุ "ผิดสัญญา" สั่งลบคลิปทั้งหมด ยกเลิกจ้าง และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านยึดช่อง TikTok ไปทันที โดยพบว่าปัจจุบันปรากฏชื่อผู้ใช้งานสวมรอยเป็นภาษาจีนเรียบร้อยแล้ว
เรื่องราวดังกล่าวไม่ได้หยุดอยู่แค่คู่รักไรเดอร์ แต่ได้จุดชนวนให้ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่เอเจนซี่จีนรายนี้เคยยกตัวอย่างความสำเร็จของ "ช่องรับทำความสะอาดชื่อดัง" ช่องหนึ่ง ส่งผลให้มีการขุดคุ้ยข้อมูลเชิงลึก พบความเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของแบรนด์น้ำยาทำความสะอาดในช่องดังกล่าว กับบริษัทสื่อที่มีโมเดลธุรกิจคล้ายคลึงกับเอเจนซี่จีนที่เป็นประเด็น
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยหลักฐานการคอมเมนต์ในอดีตที่ระบุว่า ช่องทำความสะอาดดังกล่าวอาจมีการ "เซ็ตฉาก" หรือ "เติมคราบสกปรกปลอม" เข้าไปก่อนถ่ายทำเพื่อเรียกกระแส ส่งผลให้เกิด "วิกฤตความเชื่อมั่น" ในกลุ่มผู้บริโภคสื่อออนไลน์อย่างรุนแรง
ล่าสุด น.ส.ฉันทิศา ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษสังคมทั้งน้ำตา ยอมรับว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์และต้องการเงินมาจุนเจือครอบครัว พร้อมแสดงความกังวลว่า ช่อง TikTok เดิมของตนที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก อาจถูกกลุ่มทุนจีนนำไปใช้ในธุรกิจสีเทาหรือโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ในอนาคต
คดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญของวงการผู้ผลิตสื่อออนไลน์ไทย เกี่ยวกับการตรวจสอบสัญญาจ้างอย่างรัดกุม ขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้บริโภคสื่อต้องเพิ่มความเท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของดราม่าจัดฉากที่ใช้ความเห็นใจของมนุษย์เป็นเครื่องมือหากินสร้างผลกำไรทางธุรกิจ