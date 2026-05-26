"ศุลกากร" รวบชาวจีนคาด่านสุวรรณภูมิ ลอบขน "Tirzepatide" ยาฉีดลดน้ำหนักเถื่อนกว่า 2 ล้านบาท

ศุลกากรสะกัดจับผู้โดยสารชาวจีนคาด่านสุวรรณภูมิ บินตรงจากบังกลาเทศ แอบซุก “Tirzepatide” ยาฉีดลดน้ำหนักและรักษาเบาหวานยอดฮิต มูลค่ากว่า 2.1 ล้านบาท คาด่านตรวจ พบไร้เอกสารสำแดงถูกต้อง เจอดำเนินคดีหนัก 2 ข้อหาใหญ่
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จับกุมผู้โดยสารสัญชาติจีน ซึ่งเดินทางมาจากประเทศบังกลาเทศ หลังตรวจพบการลักลอบนำเข้ายาโดยไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง จากการตรวจค้นพบเข็มฉีดยาพร้อมตัวยา Tirzepatide ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวานหรือยาฉีดลดน้ำหนัก จำนวนรวม 137 หีบห่อ มูลค่ารวมกว่า 2,132,000 บาท
การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามมาตรา 242 ประกอบมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีความผิดตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง