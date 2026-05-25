อุกอาจ! สาวสองแฉนาทีหนุ่มจีนคลั่ง ซ้อมหนัก-ใช้แก้วกรีดหน้า เย็บ 31 เข็ม

สาวประเภทสองโพสต์อุทาหรณ์ อ้างถูกชายชาวจีนทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยมภายในห้องพัก จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เย็บรวม 31 เข็ม ทั้งใบหน้า มือ และเท้า พร้อมเผยพฤติกรรมสุดซาดิสต์ ใช้เศษแก้วกรีดหน้า-กักขังไม่ให้ออกจากห้อง ขณะที่ผู้เสียหายระบุ หากวันนั้นเพื่อนไม่เข้ามาช่วย อาจไม่มีชีวิตรอด ด้านชาวเน็ตแห่แชร์สนั่น เรียกร้องตำรวจเร่งเอาผิดแก๊งผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
วันนี้ (25 พ.ค.) เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Bell Apisara" ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความบอกเล่าเหตุการณ์สุดระทึก เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยแก่ผู้หญิงและสาวประเภทสองคนอื่น หลังตนเองถูกชายชาวจีนทำร้ายร่างกายอย่างทารุณจนได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมเผยมีผู้เสียหายรายอื่นเข้าแจ้งความกับแก๊งนี้เป็นจำนวนมาก เจ้าของโพสต์ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในลักษณะการกักขังหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ออกจากห้องพัก ทว่าเธอพยายามดิ้นรนเปิดประตูเพื่อให้เพื่อนเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งหากไม่มีเพื่อนมาช่วยในวันนั้นคาดว่าอาจจะไม่รอดชีวิต เผยพฤติกรรมสุดโหด ทุบตี-ใช้เศษแก้วกรีดหน้า
ผู้เสียหายได้เล่าถึงนาทีเฉียดตายเพิ่มเติมว่า ฝ่ายชายได้ลงมือทำร้ายร่างกาย ทุบตี และทำลายข้าวของเสียหายอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังซาดิสต์หนัก นำเศษแก้วที่แตกมาตีและกรีดที่ใบหน้าของเธอ จนเป็นแผลฉกรรจ์ "มันโหดร้ายมาก ๆ แผลโดนเย็บที่หน้า 19 เข็ม ที่มือ 8 เข็ม ส่วนเท้า 4 เข็ม" ผู้เสียหายระบุ
สรุปยอดบาดแผลรวม 31 เข็ม ใบหน้า เย็บ 19 เข็ม
มือ เย็บ 8 เข็ม เท้า เย็บ 4 เข็ม
นอกจากข้อความแล้ว ในโพสต์ยังมีการแนบภาพนิ่งจากคลิปวิดีโอ เผยให้เห็นสภาพภายในห้องพักที่มีร่องรอยการต่อสู้ ข้าวของกระจัดกระจาย บนเตียงนอนมีคราบเลือดไหลนองเป็นทาง โดยมีผู้เสียหายในสภาพเลือดท่วมตัวนอนร้องด้วยความเจ็บปวด ขณะที่ชายผู้ก่อเหตุยืนอยู่ข้างเตียงในสภาพสวมกางเกงชั้นในตัวเดียว
ล่าสุด ผู้เสียหายได้โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา พร้อมขอตัวพักผ่อนเพื่อรักษาตัวและเยียวยาจิตใจจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ ขณะที่ชาวเน็ตต่างแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับแก๊งชาวจีนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมอุกอาจและเป็นภัยต่อสังคมอย่างยิ่ง หากมีความคืบหน้าทางคดี ทางสำนักข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป