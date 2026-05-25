ททท. ผุดแคมเปญ “LOVE Season” ชวนคนโสดเช็กอินทริปหน้าฝนสุดฟิน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ “LOVE Season เที่ยวไทย หัวใจชุ่มฉ่ำ” เชิญชวนคนโสดออกมา “เช็กอิน” และเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในช่วง Green Season ฤดูกาลที่ธรรมชาติสวยงามที่สุดของปี ทั้งผืนป่าเขียวชอุ่ม สายหมอก ฝนโปรย และบรรยากาศแสนโรแมนติกที่ช่วยเติมเต็มทุกความรู้สึก พร้อมเตรียมปล่อยโปรโมชันสุดพิเศษรับหน้าฝน และกิจกรรมสุดฮอตท้าฝน เปิดรับสมัครคนโสดทั่วประเทศ ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อออกไปพบปะผู้คนใหม่ ๆ และสร้างความทรงจำดี ๆ ท่ามกลางเสน่ห์ของฤดูฝน เปลี่ยนภาพจำของช่วง Low Season ให้กลายเป็น “Love Season” ฤดูกาลแห่งการเดินทาง ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดี ๆ และโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ๆ
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราเห็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และความรู้สึกมากขึ้น ขณะเดียวกัน เทรนด์การท่องเที่ยวแบบ Coolcation และ Solo Travel ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้คนเริ่มมองหาธรรมชาติ บรรยากาศใหม่ๆ ความสงบ และช่วงเวลาที่ได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ ททท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘Value is the New Volume’ ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความหมายของการเดินทาง ผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์และความรู้สึกของนักท่องเที่ยว โดยโครงการ ‘LOVE Season’นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ททท. มุ่งหวังช่วยสร้างภาพจำใหม่ให้กับการท่องเที่ยวหน้าฝน พร้อมกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างยั่งยืน”
ไฮไลต์สำคัญของโครงการคือทริป “ปักหมุดรัก คึกคักฤดูฝน” ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 3 วัน 2 คืน ที่จะชวนคนโสดออกไปเปิดโหมดมีใจกลางธรรมชาติหน้าฝน กับกิจกรรมสุดฟินทั้ง Adventure, Speed Dating, และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในบรรยากาศแสนอบอุ่น ท่ามกลางเสน่ห์ของ Green Season ณ จังหวัดสระบุรี–เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 18–20 มิถุนายน 2569 พร้อมเปิดรับสมัครคนโสดจากทั่วประเทศ จำนวนจำกัดเพียง 24 คนเท่านั้น เพื่อร่วมออกเดินทาง เปิดประสบการณ์ใหม่ และสร้างโมเมนต์ดี ๆ ที่อาจทำให้หน้าฝนปีนี้พิเศษกว่าที่เคย นอกจากนี้ ภายในโครงการยังรวบรวมโปรโมชันและสิทธิพิเศษจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ และกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อร่วมสร้างสีสันและกระตุ้นการเดินทางในช่วง Green Season นี้
ททท. คาดหวังว่าโครงการ “LOVE Season เที่ยวไทย หัวใจชุ่มฉ่ำ” จะช่วยสร้างภาพจำใหม่ให้กับการท่องเที่ยวหน้าฝนของไทย ให้กลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ความสุข และประสบการณ์ที่มีความหมาย พร้อมกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศ กระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน
เปิดรับสมัครคนโสดร่วมทริป ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2569 จำกัดเพียง 24 คน เท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Love Season เที่ยวไทย หัวใจชุ่มฉ่ำ