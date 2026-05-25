เจ้าของพูลวิลล่าชะอำโร่แจง! เหตุเด็กถูกไฟดูด ยันรับผิดชอบเต็มที่ เผยดูแลค่ารักษา-คืนเงินรวมแล้วนับหมื่น

เจ้าของพูลวิลล่าออกมาชี้แจงหลังเกิดเหตุเด็กถูกไฟฟ้าดูดภายในที่พักย่านชะอำ ยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมดูแลผู้บาดเจ็บตั้งแต่วันแรก ทั้งประสานโรงพยาบาล รับผิดชอบค่ารักษา ค่าเดินทาง และคืนค่าที่พักเต็มจำนวน รวมหลายหมื่นบาท แจงคลิปเหตุการณ์ที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ เป็นไฟล์ที่ส่งให้ผู้ปกครองเพื่อนำไปประกอบการรักษากับแพทย์
วันนี้ (25 พ.ค.) จากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอเตือนภัยเหตุการณ์เด็กถูกไฟฟ้าดูด ขณะเข้าพักที่พูลวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ชะอำ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ล่าสุดทางเจ้าของที่พัก "Ann Ann Pool Villa" ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยระบุว่าสาเหตุที่เพิ่งออกมาอธิบายเนื่องจากในตอนแรกต้องการมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาอาการของเด็กให้ดีที่สุดก่อน แต่เนื่องจากมีลูกค้าเก่าและลูกค้าที่กำลังจะเข้าพักติดต่อเข้ามาสอบถามถึงความรับผิดชอบของทางรีสอร์ตเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าให้สังคมได้รับทราบ
ทางเจ้าของพูลวิลล่ายืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เข้าช่วยเหลือดูแลตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ โดยเริ่มแรกได้นำตัวเด็กเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชะอำ ก่อนจะประสานงานย้ายไปแอดมิดต่อที่โรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งทางที่พักเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อเช็คคิวแพทย์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 15 พฤษภาคม นอกจากนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทางที่พักได้รับผิดชอบคืนเงินค่าบ้านพักเต็มจำนวนพร้อมค่าประกันบ้านรวมเป็นเงิน 6,000 บาท อีกทั้งยังช่วยดูแลค่าที่พักให้กับผู้ปกครองในช่วงที่เฝ้าไข้เป็นเวลา 2 คืน รวมเป็นเงิน 3,376 บาท
นอกจากค่าที่พักแล้ว ทางพูลวิลล่ายังได้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทางในส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยค่ารักษาที่โรงพยาบาลหัวหินและค่าเดินทางจำนวน 5,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธนบุรี 1,764 บาท ค่ารักษาพยาบาลของคุณพ่ออีก 8,714 บาท และล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้รับผิดชอบค่าตรวจคลื่นหัวใจที่โรงพยาบาลธนบุรีเพิ่มเติมอีกจำนวน 7,347 บาท
เจ้าของที่พักเน้นย้ำว่า ทางพูลวิลล่าคอยติดตามและสอบถามค่าใช้จ่ายกับทางผู้เสียหายอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่ทางลูกค้าแจ้งยอดเงินเข้ามา ทางที่พักจะรีบโอนเงินให้ทันทีในทันใด โดยไม่ได้รอให้ส่งบิลค่ารักษาหรือเอกสารทางการแพทย์มาสมบูรณ์ก่อน เพราะคำนึงถึงการเยียวยาดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดเป็นสำคัญ ส่วนคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกนำไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์นั้น ทางเจ้าของพูลวิลล่าระบุว่าเป็นผู้ส่งไฟล์วิดีโอดังกล่าวให้แก่ทางลูกค้าเอง เพื่อให้ลูกค้านำไปให้แพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยและพิจารณาแนวทางการรักษาตัวเด็กอย่างถูกต้อง