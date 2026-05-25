ยันม่าร์ เปิด “ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์” เดินหน้ายกระดับเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืน

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย เปิดตัว “ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์” (YANMAR Solution Experience Center) อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรไทยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และโซลูชันการเกษตรแบบบูรณาการ มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิต พร้อมสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตรไทยในระยะยาว โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด และ XAG Thailand ในการร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมการเกษตรสู่เกษตรกรไทย พร้อมด้วย คุณมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ คุณสุภาภรณ์ เกียรติศิริขจร Chief Marketing Officer บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์อย่างเป็นทางการ
มร.มาซาโทชิ ซูยามา ประธานบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยันม่าร์ในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตภาคการเกษตรไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เราเชื่อว่าการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และความร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ XAG จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
“จุดประสงค์หลักในการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ คือต้องการสนับสนุนเกษตรกร ทั้งในด้านความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ลองได้จริง รวมถึงมีการวัดคุณภาพ วัดปริมาณอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนจับต้องได้ ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินโนเวชั่น ที่ให้เกษตรกรได้เข้าถึงและทำความเข้าใจ อยากให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานวันนี้ได้เห็น ได้ทดลอง ได้สัมผัส เทคโนโลยีอินโนเวชั่นของศูนย์บริการแห่งนี้ เพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปปรับปรุงพัฒนาที่ดินทำกินของตนเอง และรวมถึงภาคเอกชน ภาครัฐ สถานศึกษา นักวิชาการต่าง ๆ เพื่อสามารถใช้พื้นที่แห่งนี้ในการศึกษา ใช้ข้อมูล รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการเกษตรในอนาคต” มร.มาซาโทชิ ซูยามากล่าว
ด้าน มร.เคมอล โชชิ ประธานบริษัท บริษัท ยันม่าร์ อะกริบิสสิเนส จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า“ยันม่าร์ อะกริ เจแปน (Yanmar Agri Japan) มองว่าประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภาคการเกษตร ซึ่งทางสำนักงานประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยี ความรู้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยันม่าร์ประเทศญี่ปุ่นเอง สามารถที่จะประยุกต์และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ประเทศไทย ยันม่าร์ อะกริ เจแปน ไม่ได้มองในเรื่องของยอดขาย แต่ต้องการที่จะแชร์เทคโนโลยี สนับสนุนความรู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร เพื่อให้สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น โดยส่วนตัวชื่นชอบข้าวหอมมะลิของไทย รวมไปถึงผลไม้ไทย จึงอยากให้ผลไม้ไทยมีรสชาติที่อร่อย มีคุณภาพ และสามารถที่จะส่งออกไปยังทั่วโลกได้”
นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานร่วมเปิดงาน กล่าวเสริมว่า “จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของภาคกลาง มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย ทั้งข้าว มะม่วง ทุเรียน และสับปะรด แม้จะอยู่ในพื้นที่ EEC แต่เรายังคงวางจุดยืนเป็น ‘เมืองน่าอยู่’ และมุ่งรักษาเอกลักษณ์ภาคเกษตรกรรมของจังหวัด จึงมีความยินดีร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิต แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของยันมาร์มาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร และไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานใด เราพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่”
มร.มาซาโทชิ ซูยามา ประธานบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด ประเทศไทย กล่าวปิดท้ายว่า“ยันม่าร์มีความตั้งใจที่จะยกระดับศักยภาพและรายได้ของเกษตรกรผ่านความรู้และเทคโนโลยี แต่ไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา และภาคเกษตรกร ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคง ก่อนขยายผลไปสู่ภูมิภาคอื่นในอนาคต”
ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงแนวทางของยันม่าร์ในการพัฒนาระบบนิเวศทางการเกษตรแบบครบวงจร พร้อมตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันทางการเกษตรที่พร้อมตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ยังสอดคล้องกับแนวทาง “Yanmar Green Challenge 2050” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาวของยันม่าร์ที่มุ่งสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและความยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมเกษตรแม่นยำ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตทางการเกษตร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรไทย
ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เดียวกับเจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือ ศูนย์เกษตรเจียไต๋ สถานที่แห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดโซลูชั่นการเกษตรอัจฉริยะ ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และสาธิตโซลูชั่นเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการปลูกข้าวซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของภาคการเกษตรไทย ภายในศูนย์มีการจัดแสดงการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรในทุกขั้นตอนการทำนา ควบคู่กับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังเป็นพื้นที่สำหรับการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานสำหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาภาคการเกษตรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ XAG Thailand ซึ่งเป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูก เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสร้างระบบเกษตรแบบบูรณาการตั้งแต่การเตรียมดิน การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปจนถึงการบริหารจัดการเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ
การเปิด “ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่อนาคตที่มั่นคง สามารถแข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคมไทยโดยรวม