โซเชียลแชร์สนั่น! คุณแม่วัย 44 ลั่น ประชุมผู้ปกครองเหมือนเอาผู้ใหญ่มาปรับสันดาน ชี้ เด็กจะดีเริ่มที่วินัย

โซเชียลระอุ เพจดังสะท้อนมุมมองการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตรผ่านประสบการณ์ตรงในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ "วินัยและการเคารพกฎเกณฑ์" ว่าเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จในอนาคต พร้อมวิจารณ์กรณีผู้ปกครองร้องขอให้สถานศึกษาปรับตัวตามความต้องการของเด็กในเรื่องเครื่องแบบเนตรนารี ย้ำสถาบันครอบครัวควรเป็นด่านแรกในการฝังชิปเรื่องระเบียบสังคม ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเอาแต่ใจ
เมื่อวันที่ 24 เพจ “The Ginger Shot” ออกมาโพสต์ข้อความ สะท้อนมุมมองจากการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ว่า
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากตัวเด็ก แต่มาจากพื้นฐานพฤติกรรมและวัฒนธรรมของแต่ละครอบครัว โดยผู้เขียนมุ่งเน้นให้ลูกเข้าเรียนเพื่อรับความรู้และฝึกฝนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงผมหรือเครื่องแบบ เพราะเชื่อมั่นจากประสบการณ์ตรงในวัย 44 ปีที่ประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนว่า วินัยและการเคารพกฎเกณฑ์สังคมคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาอนาคต
พร้อมทิ้งท้ายว่าการประชุมผู้ปกครองเปรียบเสมือนการปรับมาตรฐานพฤติกรรมของผู้ใหญ่ทุกชนชั้นให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“วันนี้มานั่งประชุมผู้ปกครอง เพราะลูกเข้า ม.1
จะมีช่วงนึงโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองถามหรือออกความคิดเห็น …
อิดั้นก็ฟังผู้ปกครองท่านอื่น บลา บลา บลา มากมาย
สุดท้ายอิดั้นจับประเด็นได้ว่า (นั่งฟังจนเหนื่อย)
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็กค่ะ แต่อยู่ที่ระดับสันดานและวัฒนธรรมของครอบครัวนั้นๆค่ะ …
ส่วนอิดั้นไม่มีปัญหา เพราะส่งให้ลูกเข้าเรียนเพื่อ..
ปฎิบัติตามกฎระเบียบให้ได้ และรับความรู้ เพื่อปูพื้นฐานมันสมองของลูกอิดั้น ให้พร้อมจะพัฒนาต่อในอนาคต
ไม่ว่าจะตัดผมสั้นยาวขนาดไหน ต้องใส่ชุดลูกเสือหรือไม่ อิดั้นพร้อมจะอธิบายให้ลูกเข้าใจ เพื่อให้ลูกมีนิสัยปฎิบัติตามกฎของสถานที่ๆลูกเรียน และนั่นคือสันดานและวัฒนธรรมของครอบครัวอิกู
เพราะอิดั้นรู้ว่า ที่ดั้นหาเงินได้เดือนละ 6 หลัก 7 หลักต่อเดือนของตัวเองนั้น … มันเกิดจากวินัย และต้องใส่ใจกฎระเบียบของสังคม ซึ่งอิดั้นถูกฝึกมันมาอย่างเข้มข้น ตั้งแต่เด็ก ( ปัจจุบัน 44 แล้ว วินัยในชีวิตยิ่งเข้มข้น )
ปล. มาประชุมผู้ปกครอง เหมือนเอาผู้ปกครองมาปรับสันดานให้อยู่ในมาตราฐานเดียวกัน
ไม่ว่าคุณจะมาจากชนชั้นไหนของสังคม .. นะคะ
มีอยู่คนนึง ยืนขึ้นพูดว่า อยากให้โรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้ลูกสาวแต่งชุดเนตรนารี เพราะลูกขอหยุดในวันที่ต้องแต่งเครื่องแบบ
กูฟังแล้ว อยากลุกขึ้นถามกลับว่า … คนเป็นแม่ไม่มีปัญญาบอกลูกตัวเองหรือว่า มันคือกฎระเบียบที่ต้องปฎิบัติตามเมื่อต้องอยู่ในสังคม … คนอื่นเขาก็ต้องใส่กันไม่ใช่ลูกมึงคนเดียวที่ใส่ไปโรงเรียน
แสดงวิสัยทัศน์ที่ย้อนกลับไปตีตัวเองว่า … เป็นพ่อเป็นแม่ยังไม่มีปัญญานำพาให้ลูกมีความคิด มีวินัย …
เป็นลูกกูตบตาย … ถ้าจะเอาแต่ใจตัวเองขนาดนี้ พ่อแม่ตายห่าไปใครจะมานั่งเอาใจร้องขอความสะดวกสบายให้ชีวิตมึงได้คะ
แหม่ !!!“