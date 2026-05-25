ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยกว่า 26 ปี “รวมพลคนโลกดนตรี POP ON STAGE 80s – 90s”

ปิดฉากคอนเสิร์ตในตำนานอย่างยิ่งใหญ่ กับโลกดนตรีรีเทิร์น หลังลาจอกว่า 26 ปี ครั้งนี้กลับมายิ่งใหญ่สมการรอคอยใน “รวมพลคนโลกดนตรี POP ON STAGE 80s – 90s” ที่เหล่าศิลปินทั้งระดับตำนาน และไอคอนิก ตบเท้าขึ้นคอนเสิร์ตให้ความบันเทิงกว่า 30 ศิลปิน โดยงานนี้ได้รวมเหล่าแฟนเพลงนับพัน มาร่วมสร้างความสุข กระชากความมันส์ และระลึกความหลังไปกับ “โลกดนตรี” เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ Phenix Grand Ballroom ชั้น 5 โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำ
คอนเสิร์ตเปิดฉากด้วยบทเพลงแห่งความประทับใจในอดีต จากศิลปินระดับตำนานอย่าง ป้อม ชาตรี, ชัยรัตน์ เทียบเทียม, ภูสมิง หน่อสวรรค์, ประวิทย์ ฟรีเบิร์ด, สุชาติ ชวางกรู, กุ้ง ตวงสิทธิ์ และเริ่มเร่งจังหวะขึ้นกับ ศิรินทรา นิยากร, อ้อย กระท้อน, สายชล อินโนเซนส์, ปิง ชมพู ฟรุ๊ตตี้, จิ๊บ วสุ, จี้ด รอยัลสไปร์ท พาร์ทแรกจบด้วยการรวมร้องหมู่เพลงดัง “งานวัด” และ เมดเล่ย์ลูกทุ่งดิสโก้ เหมือนเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย ให้รอพบกับอาหารจานหลักที่พร้อมเสริฟแล้ว จากนั้นไม่นานศิลปินยุค 80s – 90s ก็ต่อคิวขนเพลงฮิตขึ้นเรียกเสียงกรี๊ด ร้องตามกันทั้งฮอลล์ เริ่มด้วย ฟอร์ด สบชัย, โก้ Saxman, ตุ๊ก วิยะดา, กบ ทรงสิทธิ์ และปิดด้วยเพลงรักซึ้งๆ จาก เบิร์ด กับ ฮาร์ท
พาร์ทต่อมาถึงคิวร็อคมือขวา หนุ่ย อำพล ขนเพลงฮิตขึ้นเสริฟแบบไม่มีพัก ทำคนดูทั้งร้องทั้งเต้นกันทั้งฮอลล์ จบแล้วไปตอกย้ำความร็อคกับ ร็อคเกอร์ฝ่ายหญิงหนึ่งเดียวคนนี้ อัญชลี จงคดีกิจ แล้วไปฟังเพลงสบายๆผ่อนคลายกับ ระวิวรรณ จินดา, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว และ บอย โกสิยพงษ์ จบแล้วพิธีกร วิโรจน์ ควันธรรม ปล่อยให้พักกัน 15 นาที ก่อนจะกลับมาสนุกกับครึ่งหลังที่ความมันส์ไม่แพ้ครึ่งแรก เพราะนำมาด้วย นูโว กับเพลงฮิตตลอด 45 นาที ตามด้วย ตั้ม สมประสงค์, แคทรียา อิงลิช, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล และ แขกรับเชิญพิเศษ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย โดยโยนเข้าสู่ความมันส์ช่วงสุดท้ายกับ บิลลี่ โอแกน ที่ขนเพลงฮิต เพลงดัง มาปิดฉากคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างสง่างาม
ทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพความทรงจำ ความสนุก ที่แสนงดงาม จนกว่า “โลกดนตรี” จะกลับมาใหม่ แล้วในคอนเสิร์ตช่วงพักเบรคพิธีกรยังได้มีการเล่นเกมส์ แจกของรางวัลจากสปอนเซอร์อีกด้วย นับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้กำไรผู้ชมจริงๆเพราะนอกจากความสนุก ถ้าโชคดีก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้าน และที่สำคัญยังได้ร่วมกันทำบุญอีกด้วย
ก่อนเริ่มงาน คุณวรชาติ กิติมหาคุณ (ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด) บริษัท พราว เอเวอรี่ติง จำกัด และ บริษัท แอด ออน บอร์ด จำกัด ผู้จัดคอนเสิร์ต พร้อมด้วย กิตติยา วงศ์สกุลเกษม (ผู้บริหารโรงพยาบาลวรรณสิริ), นพ.ศรัณย์ วรรณจำรัส, วันทนีย์ กิติมหาคุณ, อาจารย์มานพ แย้มอุทัย และตัวแทนศิลปิน อัญชลี จงคดีกิจ
ได้จัดพิธีมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในสังฆราชูปถัมภ์ โดยมี ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ “ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน” ต่อไป สำหรับความเคลื่อนไหวของการกลับมาของคอนเสิร์ต “โลกดนตรี” แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง FB: รวมพลคนโลกดนตรี (https://www.facebook.com/POPonSTAGEClub)