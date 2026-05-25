รัฐบาลขู่จับจริง "กดไลก์-กดแชร์" คลิปอนาจาร โทษหนักคุก 5 ปี ปรับแสน มีความผิดเสมือนคนโพสต์

รัฐบาลออกโรงเตือนสายแชร์ คลิปอนาจาร-คอนเทนต์ขยะที่กำลังเป็นไวรัลว่อนเน็ต ล่าสุด "รองโฆษกรัฐบาล" ย้ำชัด การกดไลก์กดแชร์ข้อมูลลามก มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โทษหนักเสมือนเป็นคนโพสต์เอง คุกสูงสุด 5 ปี ปรับเป็นแสน ใครเห็นอย่าส่งต่อ ให้รีบกดรายงานตำรวจไซเบอร์ทันที
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. นางสาวพลอยทะเล ลักษมึแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารลงในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัล มึประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลม ลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์ มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุด
รัฐบาลขอย้ำเตือนว่า การกระทำดังกล่าว มีความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ม.14 (1) และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ม.14 (4) ซึ่งมีอัตราโทษที่สูง โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับบุคคลที่กดไลค์ กดแชร์ คลิปอนาจาร จะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเอง ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ม.14 (5) ที่วางหลักไว้ว่า บุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ (ม.14 (1)) หรือเป็นข้อมูลลามกอนาจาร (ม.14 (5)) ก็จะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกัน (จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
“หากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลม ลามกอนาจาร ขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์ 1441 ทันที รัฐบาลขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัย ไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะ มุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์ เพราะคอนเทนต์ขยะต่าง ๆ เหล่านี้ อาจสุ่มสิ่งที่ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้ โดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชน” นางสาวพลอยทะเล กล่าว