“ทราย สก๊อต” ถึงบ้านพระอาทิตย์แล้ว แฟนคลับแห่ให้กำลังใจแน่น รอเปิดใจปมร้าวครอบครัว

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. “ทราย สก๊อต” เดินทางถึงบ้านพระอาทิตย์ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นจากแฟนคลับที่มาปักหลักรอต้อนรับและส่งกำลังใจอย่างใกล้ชิด โดยทันทีที่มาถึง เจ้าตัวได้โบกมือทักทายก่อนเข้าสวมกอดแฟนๆ อย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก
สำหรับวันนี้ “ทราย สก๊อต” มีกำหนดเข้าพบ อ.ปานเทพ ที่บ้านพระอาทิตย์ ก่อนเปิดแถลงข่าวเพื่อพูดคุยและเปิดใจถึงปมร้าวในอดีตกับครอบครัว ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากสังคมและโซเชียลเน็ตเวิร์ก อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บรรยากาศบริเวณบ้านพระอาทิตย์ยังคงคึกคัก มีทั้งแฟนคลับและสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาติดตามความเคลื่อนไหวและรอฟังการแถลงข่าวครั้งสำคัญอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางกระแสจับตาว่าการเปิดใจครั้งนี้จะมีรายละเอียดสำคัญใดถูกเปิดเผยเพิ่มเติมหรือไม่