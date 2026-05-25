"กรมควบคุมโรค" แจงปมโผล่ดูไลฟ์อนาจาร เผยเข้าไปตรวจสอบหลังพลเมืองดีอินบ็อกซ์ร้องเรียนคลิปฉาว

กรมควบคุมโรคออกโรงแจงกรณีดรามาภาพหลุด บัญชีทางการโผล่กลางไลฟ์สดไม่เหมาะสม เผยไทม์ไลน์ละเอียด ยืนยันแอดมินเพจกำลังทำงาน แต่อ่านเจออินบ็อกซ์ร้องเรียนเตือนภัยเยาวชน จึงกดลิงก์เข้าไปตรวจสอบก่อนรีบกดออก ย้ำให้ความสำคัญกับมาตรฐานสื่อภาครัฐ เตรียมทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
จากกรณี กระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์ เมื่อมีการแชร์ภาพหน้าจอจากไลฟ์สดเนื้อหาอนาจารบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ซึ่งสร้างความตกใจให้ชาวเน็ตอย่างมาก เนื่องจากระบบแจ้งเตือนในช่องคอมเมนต์ระบุว่า บัญชีทางการ (Official Account) ของ "กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข" ได้กดเข้าร่วมรับชมไลฟ์ดังกล่าวด้วย
ต่อมา ทางแอดมินเพจกรมควบคุมโรคไม่ได้นิ่งเฉย แต่ได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจง พร้อมแปะลิงก์แนะนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทันที
ล่าสุด วันนี้ (25 พ.ค.) เพจ "กรมควบคุมโรคชี้แจง" ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงกรณี เพจกรมเข้าชมคลิปในกระแสสังคมออนไลน์ ระบุว่า จากกรณีคลิปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ได้แพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยปรากฎว่ามีเพจกรมควบคุมโรค ได้เข้าชมคลิปดังกล่าวด้วย จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 22.00 น. เจ้าหน้าที่แอดมินเพจอยู่ระหว่างเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิก ประเด็น "โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา: 10 คำถาม มาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง"
ต่อมาเวลา 22.34 น. เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบกล่องข้อความ (Inbox) ของเพจ พบข้อความแจ้งเตือน ระบุว่า "รบกวนแอดมิน ช่วยตรวจสอบไลฟ์นี้หน่อยค่ะ เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็ก เยาวชน เรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมค่ะ” เจ้าหน้าที่ได้กดเข้า Link ดังกล่าว พบว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม จึงได้กดออกจากระบบ ขณะนั้นมีผู้ใช้งานรายอื่นพบเห็น ได้ Capture ภาพหน้าจอ และนำไปแชร์ต่อเป็นวงกว้าง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบต่อหน่วยงาน
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค จะเร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป พร้อมกับทบทวนมาตรการตรวจสอบ และการใช้งานบัญชีทางการของหน่วยงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต กรมควบคุมโรคขอยืนยันว่า หน่วยงานให้ความสำคัญกับมาตรฐานการสื่อสารของภาครัฐ ความเหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสำคัญ"