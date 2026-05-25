"สุริยะ" วูบหมดสติกลางดึก แพทย์ปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ปลอดภัยแล้ว

"สุริยะ" วูบหมดสติกลางดึกในโรงแรม จ.อุดรธานี หามส่งห้อง ICU ด่วน แพทย์ปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว เลขาฯ คาดโหมงานหนักจนอ่อนล้าสะสม
วันที่ 25 พ.ค. 69 มีรายงานว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วูบและหมดสติในโรงแรมกลางดึก ระหว่างปฏิบัติภารกิจ จ.อุดรธานี ถูกนำตัวส่งห้อง ICU โรงพยาบาลกรุงเทพ-อุดร อย่างเร่งด่วน ทีมแพทย์ทำการปั๊มหัวใจ (CPR) ได้ทันท่วงที กระทั่งสัญญาณชีพกลับมาเป็นปกติและพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังคงต้องพักฟื้นและอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ด้าน นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้าน จนแทบไม่ได้พักผ่อนและเกิดภาวะอ่อนล้าสะสม
โดยก่อนหน้านี้ นายสุริยะ ได้ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 16–17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพัก
"ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว แต่แพทย์ยังให้อยู่ ICU เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด เพราะร่างกายอ่อนล้าสะสมจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ท่านยังยืนยันว่า จะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้ เพื่อติดตามภารกิจต่าง ๆ ตามกำหนด" นายสรวุฒิ กล่าว