ในหลวง-พระราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

วันนี้ 25 พ.ค.69 เวลา 18.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นำ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2567 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2566 ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วย