ทหารไทยโต้ยิง 22 นัดที่ช่องจอม ยันแค่ยิงเตือน 2-3 นัดหลังเขมรยิงก่อกวนเช็กแนวทุกคืน ซัด “มาลี” แถลงเว่อร์

ทหารไทยโต้ข่าวยิงปืน 22 นัดที่ช่องจอม-โอร์เสม็ด ยันแค่ยิงเตือนครั้งละ 2-3 นัด หลังกัมพูชายิงเช็กแนวก่อกวนทุกคืน ซัด “มาลี” แถลงเว่อร์ คงนับรวมทั้งสัปดาห์ แฉจีนเทา-ทหารกัมพูชาเสียประโยชน์หลังไทยยึดอาคารสแกมเมอร์ชายแดน จึงพยายามก่อกวนตลอด
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณพื้นที่ “โอร์เสม็ด” ตรงข้ามช่องจอม จ.สุรินทร์ ยังคงตึงเครียด หลังมีรายงานว่าทหารกัมพูชาซึ่งเพิ่งถูกส่งเข้าประจำการใหม่ มีพฤติกรรมยิงปืนก่อกวนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน จนฝ่ายทหารไทยต้องยิงเตือนตอบโต้เพื่อสกัดและส่งสัญญาณให้ยุติการกระทำดังกล่าว
แหล่งข่าวจากกองกำลังสุรนารี เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในเขตแดนไทย รวมถึงพื้นที่ระวังป้องกันหลายพันไร่ โดยบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งกาสิโนและเครือข่ายสแกมเมอร์ขนาดใหญ่
รายงานระบุว่า ทหารกัมพูชามีการยิงปืนขึ้นฟ้าและยิงเช็กแนวเป็นประจำทุกคืน ซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นการยั่วยุและก่อกวนที่ขัดต่อภ้อนแถลงร่วมหยุดยิง ทำให้ทหารไทยต้องยิงเตือนกลับขึ้นฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังฝ่ายตรงข้ามรุกคืบเข้ามาใกล้แนวปฏิบัติการของไทย
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวยืนยันว่า การยิงเตือนของฝ่ายไทยมีเพียงครั้งละ 2-3 นัดเท่านั้น ไม่ได้มีจำนวนมากถึง 22 นัดตามที่ พล.ท.หญิง มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวอ้างเมื่อวันที่ 24 พ.ค.2569 โดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง
“ฝ่ายไทยเราเป็นลูกผู้ชายชาติทหาร ถ้ายิงก็ยอมรับว่ายิง ซึ่งเรายืนยันว่าเราได้ยิงเตือนตอบโต้จริง โดยที่ฝ่ายไทยไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเลย แต่ฝ่ายกัมพูชาจะเป็นฝ่ายยิงก่อน ดังนั้นทหารไทยจึงต้องยิงเตือนตอบโต้ เพราะไม่เช่นนั้นทหารกัมพูชาก็จะรุกคืบเข้ามาใกล้เขตแดนของไทย” แหล่งข่าวระบุ
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มทุนจีนสีเทาและเครือข่ายสแกมเมอร์ ซึ่งได้รับผลกระทบหลังทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่เหตุปะทะเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ส่งผลให้กลุ่มจีนเทาและทหารกัมพูชาที่เสียประโยชน์เกิดความไม่พอใจอย่างมาก และพยายามก่อกวนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนดังกล่าว