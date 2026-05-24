เขมรยื่นประท้วงกองทัพภาค 2 อ้างได้ยินเสียงปืน 22 นัดใกล้ด่านโอร์เสม็ด เรียกร้องฝ่ายไทยคุมวินัยทหาร

กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการณ์อ้างได้ยินเสียงปืน 22 นัด บริเวณด่านโอร์เสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย พร้อมยื่นหนังสือประท้วงถึงกองทัพภาคที่ 2 ของไทย ขอให้ตรวจสอบเหตุการณ์และควบคุมกำลังพลอย่างเคร่งครัด ย้ำให้ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม GBC ไทย-กัมพูชาอย่างครบถ้วน
วันนี้(24 พ.ค.)กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการณ์ ระบุว่าได้รับรายงานจากกองบัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ของกองทัพกัมพูชา ว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ระหว่างเวลา 09.24-10.10 น. ได้ยินเสียงปืนจำนวน 22 นัด บริเวณด่านพรมแดนนานาชาติโอร์เสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย (ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ของไทย) ในดินแดนของกัมพูชาที่ฝ่ายกัมพูชาระบุว่ากำลังถูกกองทัพไทยยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
แถลงการณ์ระบุเพิ่มเติมว่า ภายหลังเกิดเหตุ คณะทำงานประสานงานของกองบัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา ได้ทำหนังสือประท้วงไปยังกองประสานงานของกองทัพภาคที่ 2 ของไทย เพื่อขอให้ฝ่ายไทยตรวจสอบข้อเท็จจริง และเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมระเบียบวินัยของกำลังพลอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ กัมพูชายังเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างครบถ้วนและจริงจังอีกด้วย