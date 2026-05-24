สุดประทับใจ เผยคลิปนาทีชีวิต แม่เต่ามะเฟืองยักษ์ โผล่วางไข่นอกฤดูกาล รังที่ 3 รับวันชีวภาพโลก (ชมคลิป)

โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปสุดประทับใจ หลังเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจพบ “แม่เต่ามะเฟืองยักษ์” สัตว์ป่าสงวนหายาก คลานขึ้นฝั่งวางไข่นอกฤดูกาล บริเวณชายหาดท้ายเหมือง จ.พังงา ต้อนรับวันความหลากหลายทางชีวภาพ นับไข่ได้ถึง 119 ฟอง ท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนสร้างหวังใหม่ให้ท้องทะเลไทยและวงการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
วันนี้ (24 พ.ค.) โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปสุดประทับใจ หลังโดรนเจ้าหน้าที่ตรวจพบ แม่เต่ามะเฟืองยักษ์ สัตว์ป่าสงวนหายาก คลานขึ้นฝั่งวางไข่นอกฤดูกาลต้อนรับ วันความหลากหลายทางชีวภาพ นับได้ถึง 119 ฟองท่ามกลางการเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งคืน ด้าน เพจเฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอประวัติศาสตร์ ซึ่งบันทึกภาพนาทีชีวิตและความหวังใหม่ของท้องทะเลพังงา ขณะที่เทคโนโลยีโดรนของทางอุทยานฯ สามารถสแกนตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองขนาดใหญ่ กำลังคลานขึ้นมาวางไข่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยการขึ้นมาวางไข่ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นให้กับทีมอนุรักษ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการวางไข่ นอกฤดูกาล และนับเป็นรังที่ 3 ของปีนี้ โดยจากการตรวจสอบพบว่าแม่เต่าได้วางไข่ไว้ทั้งหมดจำนวน 119 ฟอง
ทั้งนี้ ในคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้เผยให้เห็นภาพมุมสูงจากโดรน ซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางความมืดและต้องใช้ความสงบ เพื่อเฝ้าติดตามพฤติกรรม ตรวจสอบสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยให้แก่แม่เต่ามะเฟืองอย่างใกล้ชิดโดยไม่ให้เป็นการรบกวน
ความสำเร็จในภารกิจครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง ,ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ,ทีมสัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต ,คุณธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี คุณป๊อป ช่างภาพชื่อดัง ที่มาร่วมลาดตระเวนและสนับสนุนการบันทึกภาพและวิดีโอประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
ทางกรมอุทยานฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการดูแลรังไข่ เพื่อเฝ้ารอวันเต่ามะเฟืองตัวน้อยลืมตาดูโลกและกลับคืนสู่ท้องทะเลไทยต่อไป
ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก Theerasak Saksritawee
