แชร์ว่อน! เพจ "กรมควบคุมโรค" โผล่ดูไลฟ์สดอนาจาร ก่อนพลิกวิกฤต คอมเมนต์ขายตรงสาระ "วิธีใช้ถุงยาง"

ร้อนระอุ หลังพบแจ้งเตือนว่า “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” เข้าร่วมรับชมไลฟ์สดเนื้อหาอนาจารบนเฟซบุ๊ก ก่อนแอดมินจะโผล่คอมเมนต์รณรงค์เซฟเซ็กส์ พร้อมแปะลิงก์ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบทันควัน จนชาวเน็ตแห่แซว “ใจสู้มาก” ด้านไลฟ์ดังกล่าวถูกปลิวหายจากระบบในเวลาต่อมา
วันนี้ (24 พ.ค.) กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์ เมื่อมีการแชร์ภาพหน้าจอจากไลฟ์สดเนื้อหาอนาจารบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ซึ่งสร้างความตกใจให้กับชาวเน็ตอย่างมาก เนื่องจากระบบแจ้งเตือนในช่องคอมเมนต์ระบุว่า บัญชีทางการ (Official Account) ของ "กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข" ได้กดเข้าร่วมรับชมไลฟ์ดังกล่าวด้วย
หลังจากเกิดเหตุดังกล่าว ทางแอดมินเพจกรมควบคุมโรคไม่ได้นิ่งเฉยหรือกดออกจากห้องไลฟ์ไปเงียบ ๆ แต่ได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจง พร้อมแปะลิงก์แนะนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทันที โดยระบุข้อความว่า “สวัสดีครับ ท่านที่มาดูทุกท่านครับ การที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง กรมควบคุมโรคขอเชิญทุกท่าน ดูคลิปเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางมีเพศสัมพันธ์ และวิธีการเบิกถุงยางอนามัยมาใช้ในคลิปนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ”
อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 23.56 น. ของค่ำคืนวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 วิดีโอถ่ายทอดสดอนาจารดังกล่าวได้ถูกตัดจบและปลิวหายไปจากระบบเฟซบุ๊กแล้ว ซึ่งคาดว่าเกิดจากการถูกผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากกดรายงาน (Report) เนื่องจากละเมิดมาตรฐานชุมชนอย่างร้ายแรง เหตุการณ์นี้ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันแซวในความใจสู้ของแอดมิน ที่สามารถเปลี่ยนเรื่องฮอตให้กลายเป็นพื้นที่รณรงค์เซฟเซ็กส์ได้อย่างทันควัน