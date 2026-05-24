กรมควบคุมมลพิษ ขอบคุณสมาคมซาเล้งฯ ร่อนจดหมายส่งกำลังใจ ยันโปร่งใส-เคียงข้างรากหญ้า

ท่ามกลางข้อกล่าวหาความไม่โปร่งใสที่พุ่งเป้าไปยังกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ล่าสุด “สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า” ออกโรงยื่นจดหมายเปิดผนึกให้กำลังใจ พร้อมยืนยันตลอดกว่า 7 ปีที่ทำงานร่วมกัน ไม่เคยพบการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์แอบแฝง ชูบทบาท คพ. เห็นคุณค่าคนอาชีพรีไซเคิล คัดค้านนำเข้าขยะพลาสติก และทำงานเชิงวิชาการเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส
วันนี้ (24 พ.ค.) จากกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อมวลชนเกี่ยวกับการตั้งข้อกล่าวหาด้านความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดทาง "สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า" ได้ออกโรงยื่นหนังสือเพื่อให้กำลังใจและยืนยันความบริสุทธิ์ใจให้กับหน่วยงาน ทางสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายขยะรีไซเคิลทั่วประเทศ ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563) ทางสมาคมฯ ได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดและได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากกรมควบคุมมลพิษมาโดยตลอด
ชู 3 จุดยืน ปกป้องคนทำอาชีพรีไซเคิล
ในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว สมาคมซาเล้งฯ ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของกรมควบคุมมลพิษในหลายมิติ ได้แก่:
เห็นคุณค่าคนรากหญ้า: คพ. ให้เกียรติและเห็นคุณค่าในอาชีพของกลุ่มพี่น้องซาเล้งมาโดยตลอด
คัดค้านนำเข้าขยะพลาสติก ชื่นชม คพ. ที่แสดงจุดยืนชัดเจนไม่เห็นด้วยกับการเปิดโควตานำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการปกป้องอาชีพของคนไทยและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
เน้นงานวิชาการ ไม่มีอำนาจจับกุม ชี้แจงแทน คพ. ว่าเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมตัวตามคดีอาญา และไม่มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ ตามที่เป็นข่าว ยันไม่เคยมีการเรียกรับสินบน พร้อมหนุนมาตรการต้านโกง
นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่า ตลอดการทำงานร่วมกัน ไม่เคยมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากทางสมาคมฯ และสมาชิกเลยแม้แต่ครั้งเดียว เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
พร้อมกันนี้ สมาคมซาเล้งฯ ยังขอนำเสนอแนะต่อคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเสนอให้ขยายขอบเขตแบบสอบถามให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น
"ท่ามกลางวิกฤตและความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของคนทำงาน สมาคมฯ จึงขอส่งหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นพยานยืนยันในความบริสุทธิ์ใจ และขอเป็นกำลังใจให้ท่านอธิบดี ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษทุกท่านให้มีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมต่อไป" จดหมายเปิดผนึกระบุ
โดยจดหมายฉบับดังกล่าวลงนามโดย นายชัยยุทธิ์ พลเสน นายกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ รวม 10 ท่าน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษทุกคน