นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเป็นกลางทางการเมือง ชี้กลุ่มจิตอาสาคว้าแชมป์ ส่วนข้าราชการรั้งท้าย

“นิด้าโพล” เปิดผลสำรวจ “มีใครเป็นกลางทางการเมืองบ้าง” สะท้อนมุมมองประชาชนต่อความเป็นกลางของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสังคม พบ “องค์กรจิตอาสาเพื่อสังคม” ครองอันดับ 1 กลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นกลางมากที่สุด ขณะที่ “เพจวิจารณ์การเมือง-อินฟลูเอนเซอร์การเมือง” ถูกมองว่า “ไม่เป็นกลางเลย” สูงสุด ส่วนประชาชนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าตัวเองค่อนข้างมีความเป็นกลางทางการเมือง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “มีใครเป็นกลางทางการเมืองบ้าง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับมุมมองต่อความเป็นกลางในการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ไม่ใช่นักการเมือง รวมถึงความเป็นกลางของตัวประชาชนเอง
จากการสำรวจความเห็นต่อ "กลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่นักการเมือง" ในแง่ของความมีส่วนเป็นกลางทางการเมือง (เมื่อรวมระดับ "เป็นกลางมาก" และ "ค่อนข้างเป็นกลาง") พบผลลัพธ์ที่น่าสนใจดังนี้
5 อันดับแรกที่ประชาชนมองว่า "มีความเป็นกลางสูงสุด"
1 บุคลากร องค์กรจิตอาสาเพื่อสังคม เป็นกลางมาก 34.81% / ค่อนข้างเป็นกลาง 36.11%
2 บุคลากร องค์กรภาคประชาชน เป็นกลางมาก 25.50% / ค่อนข้างเป็นกลาง 37.25%
3 พระสงฆ์ / นักบวช เป็นกลางมาก 23.82% / ค่อนข้างเป็นกลาง 28.24%
4 บุคลากร NGO (องค์กรพัฒนาเอกชน) เป็นกลางมาก 21.30% / ค่อนข้างเป็นกลาง 32.75%
5 สื่อมวลชน เป็นกลางมาก 20.23% / ค่อนข้างเป็นกลาง 32.06%
กลุ่มที่ประชาชนมองว่า "เป็นกลางน้อยที่สุด"
ในทางกลับกัน กลุ่มที่ได้คะแนนความ "เป็นกลางมาก" น้อยที่สุด และถูกมองว่า "ไม่ค่อยเป็นกลาง" ไปจนถึง "ไม่เป็นกลางเลย" ในสัดส่วนที่สูง ได้แก่
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่รัฐ มีผู้มองว่าเป็นกลางมากเพียง 10.61% ขณะที่มองว่าไม่ค่อยเป็นกลางสูงถึง 37.25% และไม่เป็นกลางเลยอีก 22.75%
ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กร สมาคม ชมรมทางธุรกิจ เป็นกลางมาก 12.29%
ดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร เป็นกลางมาก 15.34%
นอกจากนี้ ในกลุ่ม เพจวิจารณ์การเมือง / อินฟลูเอนเซอร์การเมือง ถือเป็นกลุ่มที่ประชาชนมองว่า "ไม่เป็นกลางเลย" สูงที่สุด ในบรรดาทุกกลุ่ม โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 31.83%
แล้วตัวประชาชนเองล่ะ? มองตัวเอง "เป็นกลาง" แค่ไหน เมื่อถามถึงภาพรวม ความเป็นกลางของประชาชนทั่วไปในการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมือง ผลสำรวจสะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในความเป็นกลางของภาคประชาชนด้วยกันเอง โดยมีสัดส่วนดังนี้
ค่อนข้างเป็นกลาง: 37.63%
เป็นกลางแน่นอน: 32.75%
ไม่ค่อยเป็นกลาง: 20.69%
ไม่เป็นกลางเลย: 7.94%
ไม่ตอบ / ไม่สนใจ: 0.99%
ข้อมูลทางสถิติของการสำรวจ การสำรวจนี้อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0