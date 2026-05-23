กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดคอร์สติวเข้มการตลาดออนไลน์ สร้างเทคนิค พิชิตยอดขาย ดันสินค้า GI ไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมอบรม “GI ไทย ก้าวไกลสู่ตลาดออนไลน์” ติวเข้มการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า และขยายฐานผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ค. 2569

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข ) เป็นประธานเปิดการอบรม “GI ไทย ก้าวไกลสู่ตลาดออนไลน์” เผยว่า
“กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขานรับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน และกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า GI ให้สามารถปรับตัวสู่การตลาด Digital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การพัฒนาแบรนด์ และการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า GI ไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกิจกรรมการอบรม “GI ไทย ก้าวไกลสู่ตลาดออนไลน์” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับ GI ไทย โดยเฉพาะตลาด e-Commerce
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน”

นายวิโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภค ช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้ขยายไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง การทำตลาดรูปแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ การสื่อสารจุดเด่นของสินค้า GI การจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพสินค้า ตลอดจนการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และขยายโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้น” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ อาทิ ดร. ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพการตลาดดิจิทัล อาจารย์ฬสนันท์ ภูนิธิพันธุ์กุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด.... อาจารย์สุมิตรา มาประสพ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจารย์นุชนาถ จันทราวุฒิกร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านร่วมเป็นวิทยากร ตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 2 วัน โดยมีผู้ประกอบการสินค้า GI เข้าร่วมการอบรมจำนวน 32 ราย จาก 31 สินค้า ใน 26 จังหวัด

นายวิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย “กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับสินค้า GI ไทยสู่ตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน
ของประเทศต่อไป โดยผู้ที่สนใจรับฟังบรรยายย้อนหลังได้ทางเพจ facebook GI THAILAND และ Youtube GI Thailand





