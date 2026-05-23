เทศบาลเมืองแสนสุข ลุยตรวจร้านผ้าใบบางแสน หลังดรามาเก็บค่าบริการ “คัลแลน-พี่จอง” เกินจริง

เทศบาลเมืองแสนสุขจับมือพาณิชย์จังหวัดและ สคบ. ลงพื้นที่เคลียร์ใจผู้ประกอบการ สั่งจัดระเบียบใหม่ ต้องโชว์ป้ายราคา-ตกลงก่อนขาย หลังเกิดดรามา พี่จอง-คัลแลน ไปนั่งชิลริมหาด 2 คน แต่กลับเจอโขกราคาเก้าอี้ผ้าใบสูงถึง 400 บาท พอรู้ว่าเป็นคนดัง ร้านรีบเอาเงินมาคืน
จากกรณีประเด็นดรามาหลังยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีอย่าง 'พี่จอง-คัลแลน' เผยแพร่คลิปไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดบางแสน แต่กลับเจอเหตุการณ์ขณะไปนั่งทานอาหารกันเพียง 2 คน แต่กลับถูกเรียกเก็บค่าเก้าอี้ผ้าใบสูงถึง 400 บาท
ต่อมา ทางร้านได้รีบนำเงินมาคืนให้ 300 บาท พร้อมอธิบายว่า "ไม่รู้ว่ามากันแค่ 2 คน" แต่ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะเพิ่งรู้ว่าเป็นคนดัง จึงรีบนำมาคืน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 พ.ค. เพจ “เทศบาลเมืองแสนสุข“ ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงประเด็นดรามาที่เกิดขึ้น ระบุว่า ”ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานนิติการ งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ประกอบการชายหาดบางแสนเก็บค่าบริการเก้าอี้ผ้าใบชายหาด แบบเหมาชุดเก้าอี้
โดยเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข ดังนี้
- ต้องแสดงเมนูราคาสินค้าและการให้บริการอย่างชัดเจน
- ตกลงการให้บริการก่อนที่จะให้บริการทุกครั้ง
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เทศบัญญัติ และเงื่อนไขการประกอบการอย่างเคร่งครัด
จากกรณีที่เกิดขึ้น เทศบาลเมืองแสนสุขขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ และความห่วงใยจากประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อให้การสื่อสารเรื่องอัตราค่าบริการและรูปแบบการใช้เตียงผ้าใบมีความชัดเจน โปร่งใส และป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในอนาคต”