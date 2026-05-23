"อมรินทร์ทีวี" ร่อนแถลงขออภัย "ป๊อบ ปองกูล" สั่งลบคลิปพาดพิงทันที ยันไร้เจตนาทำลายชื่อเสียง

ขยับตัวแล้ว! หลัง "ป๊อบ ปองกูล" โพสต์ฟาดปมสื่อดังทำคอนเทนต์บิดเบือน ล่าสุด "อมรินทร์ทีวี" ร่อนแถลงด่วนขอโทษนักร้องหนุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยืนยันไม่มีเจตนาโจมตีหรือทำให้เสื่อมเสีย พร้อมจัดการลบคลิปเกลี้ยงทุกช่องทางและต่อสายขอโทษเจ้าตัวโดยตรง ย้ำหลังจากนี้จะระมัดระวังการทำคอนเทนต์ให้มากกว่าเดิม
จากกรณี ที่นักร้องหนุ่มชื่อดัง “ป๊อบ - ปองกูล สืบซึ้ง” ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ติติงแนวทางการทำงานของสถานีโทรทัศน์ช่องดังอย่าง อมรินทร์ทีวี (Amarin TV) หลังพบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับตนเองในลักษณะที่สร้างความเสียหาย และมีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเป็นจำนวนมากนั้น
ล่าสุด วันนี้ (23 พ.ค.) เพจ "Amarin TV" ออกแถลงการณ์ขออภัย "ป๊อป ปองกูล" และผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีการนำเสนอคอนเทนต์รวบรวมเหตุการณ์กระแสสังคมในอดีตที่พาดพิงถึงตัวศิลปิน
โดยชี้แจงว่ามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสะท้อนปรากฏการณ์สังคมในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่มีเจตนาสร้างความเสียหายหรือกระทบกระเทือนจิตใจแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เมื่อได้รับข้อท้วงติงถึงความไม่เหมาะสม ทางต้นสังกัดได้ดำเนินการลบคลิปออกจากทุกแพลตฟอร์มโดยทันที พร้อมทั้งติดต่อชี้แจงและขออภัยโดยตรง รวมถึงให้คำมั่นว่าจะทบทวนกระบวนการพิจารณาเนื้อหาให้มีความรัดกุมและระมัดระวังยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต