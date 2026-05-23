ทุนจีนต้อน SME ไทยเข้ามุม! 'อนิศ' แฉกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซขูดเลือด ต้นทุนร้อยต้องขายสี่ร้อย ฝากความหวัง 'Thaimart' กู้ชีพ

เสียงสะท้อนความอัดอั้นจาก "อนิศ โอสถานุเคราะห์" อดีตผู้สมัคร สส. ที่ออกมาตีแผ่ความจริงอันโหดร้ายของวงการอีคอมเมิร์ซ เมื่อ SME ไทยกำลังถูกทุนจีนใช้กลยุทธ์ "ขังปลาในบ่อ" รีดค่าธรรมเนียมและค่าโฆษณาหนักจนสินค้าต้นทุน 100 บาท ต้องขยับราคาขายทะลุ 400 บาทเพื่อความอยู่รอด บีบให้ผู้ประกอบการไทยหมดทางสู้และต้องกลายเป็นแค่นายหน้ารับใช้ทุนต่างชาติ พร้อมประกาศฝากความหวังให้ "Thaimart" แพลตฟอร์มสัญชาติไทยเป็นทางรอดสุดท้ายของคนตัวเล็ก
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ อดีตผู้สมัคร สส.กาฬสินธ์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย ออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนความอัดอั้นตันใจถึงวิกฤตของ SME ไทยที่กำลังถูกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจีนต้อนให้จนมุมด้วยกลยุทธ์ผูกขาด
เริ่มจากการดึงดูดผู้ใช้งานด้วยต้นทุนต่ำ ก่อนจะขูดรีดค่าธรรมเนียมและค่าโฆษณาอย่างหนักจนผู้ประกอบการไทยแทบไม่เหลือกำไร โดยสินค้าต้นทุน 100 บาทต้องตั้งราคาขายสูงเกือบ 400 บาทเพียงเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์ม
ซ้ำร้ายยังถูกซ้ำเติมด้วยกองทัพสินค้าจีนราคาถูกที่เข้ามาตีตลาดโดยตรง สถานการณ์นี้กำลังบีบให้คนไทยหมดทางสู้และต้องกลายสภาพเป็นเพียงนายหน้า (Affiliate) ขายของให้ทุนจีนเพื่อความอยู่รอด ท่ามกลางความสิ้นหวังนี้ ผู้เขียนฝากความหวังไว้กับแพลตฟอร์มสัญชาติไทยอย่าง Thaimart ที่กำลังจะเปิดตัวเพื่อเป็นทางรอด พร้อมตั้งคำถามสะท้อนความจริงอันเจ็บปวดว่า ในยุคที่กำไรถูกแพลตฟอร์มสูบไปจนหมดแบบนี้ การดันทุรังปั้นสินค้าใหม่ยังเป็นเรื่องที่สมควรทำอยู่อีกหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ยิ่งขาย ยิ่งเจ๊ง โลกยุคใหม่ ที่ไทยกำลังโดนจีนต้อนเข้ามุมเมื่อวาน ผมมีประชุม ขึ้นสินค้าใหม่ ต้นทุนประมาน 100 บาท
ผมถามว่า ต้องขายราคาเท่าไหร่ ถ้าเข้าร่วมทุกเคมเปญ และมีส่งฟรี รวมค่าแอดทีมคำนวนตอบกลับมาว่า ถ้าขายต่ำกว่า 390 จะเหนื่อยฟรี ราคานี้ ยังแทบไม่เหลืออะไรนั่นหมายความว่าทุกวันนี้ เราซื้อของ ร้อยบาท เราได้ของคุณภาพต้นทุน 10-15บาท เท่านั้นเองที่เหลือจีนกินหมดชีวิต ทำไมมันห่วย …ได้ถึงจุดนี้ทั้งโลก กำลังโดนจีนต้อนเข้ามุม ด้วยกลยุทธ E commerceช่วงแรก ให้ใช้ฟรี gp 0% แจกโค้ดปลาวิ่งเข้าบ่อ หลายสิบล้านคน ทั้งประเทศช่วงสอง รีด GP เบาๆ แถม แอด แถมรีช ลงอะไรคนดูก็แสนก็ล้าน คนทิ้ง แพลตฟอมอืืน ทิ้ง FB ถีบหัวพี่มาร์ค ส่ง ไป ตต ชป กันให้หมด จนกลายเป็นนิสัยทุกคนดัง มากองรวมตัวในนี้หมด ลัลล้า
ช่วงสาม ขังปลาในบ่อ ครบทุกตัว ยกขึ้นจากกระชังได้ ขึ้น gp แบบไม่สน ตัวไหนตุย ก็ตุยไป เกมมันจบแล้ว เอาให้ไส้แตก
ช่วงสี่ จีน ส่ง สินค้าราคาถูก เข้ามาตะลุย เอาให้ SME ไทยพินาศ ไม่เหลือ คุณคิดดู ของต้นทุน 100 ถ้า อยากได้กำไรสัก 30 บาท สุดท้ายต้องขาย 400 บาทขึ้น เพื่อจะให้ได้เศษเงิน จากพี่ใหญ่จีน แค่ 30 บาท มาจ่ายค่าเช่าออฟฟิศ น้ำไฟ เงินเดือนพนักงาน ฟังแล้ว ทุเรศตัวเอง สิ้นดี ลูกน้อง บอก พี่ไปทำ แอฟฟลิเอท ง่ายกว่ามั้ย ของ 400 ถ้าได้ค่า แอฟฟิ สัก 10 % ได้ 40 บาทแล้ว ทำเองปวดหัวทุกอย่าง แทบตาย ได้แค่ 30 แต่รายจ่ายรอบาน ฟังแล้ว มีแต่เจ๊ง เอาแรงไปแลกเศษเงิน อืมมม
เข้าทาง พี่ใหญ่จีน ที่เขารอวันนี้ ให้คนไทยทั้งประเทศ เป็นแค่เซล แอฟฟิลิเอท ทำงานรับใช้เขาตลอดกาล เห็นข่าว คุณนอท กองสลาก ทำแพลตฟอม Thaimart ค่าต๋ง 0 % ปีแรก สี่ปีขึ้นไม่เกิน 10 % รีบสั่งลูกน้อง รีบสมัคร ไปช่วยเขา เจอใคร คนไทย บอกให้รีบเข้าไปสมัครกัน ว่าจะติดต่อเขาให้มาสัมภาษณ์ ช่องผม Storytellingforum ฟรีๆ วันที่เขาทำเสร็จ เห็นหน้าเขาแล้วนึกถึงนายจันทร์ หนวดเขี้ยว ขุนพลบางระจัน ทัพถ้าเทียบกับจีน ถือว่าเล็กมาก ถือดาบเข้ารบ กับ พ่อใหญ่จีน ทัพ มหึมา ไม่รู้ หวยจะออกหน้าไหน แต่เขาทำหวยอยู่ น่าจะมีลุ้นแจ้กพอตได้บ้าง เรามันคนตัวเล็ก ช่วยได้ก็คือสมัครไปแล้วบอกพรรคพวกให้ช่วยเขา
ที่เหลือ ก็เห็นแต่พวกรำๆ แหกปาก แต่ยังไม่น่าไหว เกิดมา 53 ปี ไม่เคยเจอสถานการณ์ แบบนี้ เพลงพี่แอ๊ด สมัยเก่า ลอยมาในหัว “ ทำเท่าไร ให้คนอื่น เอาไปกิน ดอกเบี้ย จำนองดิน มันหิน มันเกลือ เค็มๆ” ขางของ 100 บาท คนอื่น กินไป 70 หักทุนแล้ว หัก คชจ แล้ว เหลือกำไร 5บาท 7 บาท ถ้าพลาดนิดเดียว เข้าเนื้อ คุณว่า ผม ควรขึ้นสินค้า ใน E commerce ตัวใหม่ไหม
ช่วยตอบที อนิศ โอสถานุเคราะห์
พวกที่โชว์ยอดขายร้อยล้าน มาบอกเอาบุญหน่อยเหอะ คุณเหลือกำไร แค่ไหน ถ้าเหลือได้ 25-30 ช่วยสอนชาวบ้านหน่อย ถือว่าทำบุญทำทานแล้วกัน"