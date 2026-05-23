ททท. เปิดรับสมัคร TME7 หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง ภายใต้แนวคิด “Journey New Thailand”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัคร TME7 หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Journey New Thailand”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7ประจำปี 2569 (Tourism Management Program for Executives: TME7) ในวันที่ 2มิถุนายน – 9 กันยายน 2569 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยไปสู่อนาคต โดยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2569
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ประจำปี 2569 (Tourism Management Program for Executives: TME7) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้บริหารในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้แก่เครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงบูรณาการทิศทางการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันสร้าง Tourism Business Ecosystem ที่ทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน และนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในทุกมิติ และรู้วิธีการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจได้จริง รวมถึงการพัฒนาต่อยอดแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ในแนวคิด “Journey New Thailand”
เนื้อหาการอบรมของหลักสูตรฯ นำเสนอผ่านบทเรียน 5 Module (NEXUS) ที่ได้สรรค์สร้างมาว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอย่างแท้จริง ได้แก่
N - New World & Next Trends : เข้าใจและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกใหม่
E - Experience & Engagement Design :ออกแบบประสบการณ์ที่แตกต่างเพื่อสร้างความประทับใจและอยู่ในใจผู้บริโภค
X - Xponential Technology & AI : ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาธุรกิจ
U - Unified Business Strategy : บูรณาการและเชื่อมโยงให้เป็นระบบหนึ่งเดียวด้วยกลยุทธ์ ธุรกิจ การเงิน ภาษี
S - Sustainable & Smart Leadership : มุ่งสู่การเป็นผู้นำอัจฉริยะรุ่นใหม่ ทันกระแสพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการอบรมเฉพาะวันพุธ จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 9 กันยายน 2569 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีพิธีเปิดการอบรม ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 2มิถุนายน 2569 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ แบบไม่พักค้างแรม (พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) จำนวน 2 ครั้ง และแบบพักค้างแรม (ต่างจังหวัด) จำนวน 3 ครั้ง (3 วัน 2 คืน) อาทิ จังหวัดชลบุรี กาญจนบุรี ภูเก็ต
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://amzth.org/TME7 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โทร. 0-2250- 5500 ต่อ 4917, 4920 - 4 หรือ โทร 080-961-5599
สอบถามข้อมูลที่ Line OA คลิก : https://lin.ee/sietNw4