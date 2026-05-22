“แบรนด์ซุปไก่สกัด” ขยายเวลาแคมเปญ “แบรนด์คนละครึ่ง” ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ตอกย้ำบทบาท “ตัวช่วยที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคได้ทุกวัน”

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด(ประเทศไทย) จำกัด ขยายระยะเวลาแคมเปญ “แบรนด์คนละครึ่ง” โครงการภายใต้ลอยัลตี้แพลตฟอร์ม ‘ดื่มแบรนด์ สแกนเลขในขวด’ ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จากเดิม 19 มกราคม – 30 เมษายน 2569 หลังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านสิทธิ์เงินคืนทันที 50% สำหรับ 3 ขวดแรก พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 200 บาท เมื่อสแกนครบ 7 ขวด และสิทธิ์เงินคืนต่อเนื่องสูงสุด 360 บาทต่อเดือน เมื่อสแกนครบ 28 ขวด ตลอดจนกิจกรรมชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมและลองดื่มแบรนด์ รับทันที 10 BRAND’S Points เพื่อส่งต่อทั้งสิทธิประโยชน์เงินคืนและคุณประโยชน์ของแบรนด์ซุปไก่สกัดให้กับคนรอบตัว พร้อมตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ซุปไก่สกัดในฐานะตัวช่วยที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคได้ทุกวัน
นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายการตลาด ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่
เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND'S) กล่าวว่า “โครงการ ‘แบรนด์คนละครึ่ง’ ได้เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา เป็นโครงการภายใต้ลอยัลตี้แพลตฟอร์ม
‘ดื่มแบรนด์ สแกนเลขในขวด’ ผ่านสิทธิ์เงินคืนทันที 50% สำหรับ 3 ขวดแรก และรับเงินคืนสูงสุด 200 บาท เมื่อสแกนครบ 7 ขวด รวมถึงสิทธิ์เงินคืนต่อเนื่องสูงสุด 360 บาทต่อเดือน เมื่อสแกนครบ 28 ขวด โดยหลังการเปิดตัวแคมเปญ ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคทั่วประเทศที่มองหาตัวช่วยเตรียมความพร้อมในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง มีผู้ร่วมสแกนจริงกว่า 250,000 คน และยอดสแกนสะสมกว่า 2.5 ล้านขวด จากกระแสตอบรับที่ดีนี้ แบรนด์จึงขยายระยะเวลาแคมเปญจากเดิม 19 มกราคม – 30 เมษายน 2569 ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ได้เข้าร่วม และตอบแทนผู้บริโภคปัจจุบันที่ไว้วางใจให้แบรนด์ซุปไก่สกัดเป็นตัวช่วยที่อยู่เคียงข้างทุกเช้าในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดพฤติกรรมการดื่มให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เพื่อรับคุณประโยชน์จากคาร์โนซีนและวิตามินบี 12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง
ผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account @brandsworld และสแกนรหัสในขวด โดยมอบสิทธิ์เงินคืนสำหรับการดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัด 3 ขวดแรก รับเงินคืนทันที 50% ผ่าน TrueMoney Wallet ระบบเติมเงินมือถือ และ BRAND’S Point ที่สามารถนำไปแลกเป็นบัตรของขวัญกว่า 60 รางวัล พร้อมสิทธิ์รับเงินคืนสูงสุดถึง 200 บาท เมื่อสแกนครบ 7 ขวด โดยเมื่อซื้อแบรนด์ซุปไก่สกัดขนาด 39 มล. ราคาขายปลีก 37 บาท, 42 มล. ราคาขายปลีก 39 บาท, 70 มล. ราคาขายปลีก 60 บาท และ 100 มล. ราคาขายปลีก 79 บาท ผู้บริโภคจะได้รับเงินคืนขวดละ 20 บาท สำหรับขนาด 39 และ 42 มล. รับเงินคืน 30 บาทสำหรับขนาด 70 มล. และรับเงินคืน 40 บาทสำหรับขนาด 100 มล. จำกัดสิทธิ์สำหรับ 3 ขวดแรก และ 1 สิทธิ์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสิทธิพิเศษอย่างต่อเนื่อง ด้วยสิทธิ์เงินคืนสำหรับทุกขวดที่สแกนรวมสูงสุดถึง 360 บาทต่อเดือน เมื่อสแกนครบ 28 ขวด
พร้อมกันนี้ แบรนด์ต่อยอดความพิเศษให้กับแคมเปญ ผ่านกิจกรรมและรางวัลใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ดังนี้
แบรนด์ยังชวนผู้บริโภคส่งต่อสิ่งดี ๆ ทั้งสิทธิ์เงินคืนและคุณประโยชน์ของแบรนด์ซุปไก่สกัดให้กับคนรอบตัว เมื่อชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมและลองดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัด พร้อมสแกนขวดแรก รับทันที 10 BRAND’S Points มูลค่า 10 บาท ร่วมฉลองการแข่งขันฟุตบอลโลกที่แฟนฟุตบอลทั่วไทยตั้งตารอ ด้วยรางวัลพิเศษสำหรับแฟนฟุตบอลโลกโดยเฉพาะ เพียงสะสมครบ 4 BRAND’S Points รับสิทธิ์ลุ้นเสื้อฟุตบอลทีมชาติพร้อมลายเซ็นนักฟุตบอลระดับโลก จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 745,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับแบรนด์ซุปไก่สกัดขนาด 100 มล. รับคะแนนสะสม X3 ที่เซเว่น อีเลฟเว่น เอาใจผู้บริโภคที่ต้องเดินทางสัญจรด้วยรถยนต์ มอบสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 84 รางวัล รวมมูลค่า 84,000 บาท สำหรับซุปไก่สกัดรสซุปไก่และซุปผัก เพียงสแกนเลขในขวด โดยขนาด 42 มล. รับ 1 สิทธิ์และขนาด 70 มล.รับ 2 สิทธิ
แคมเปญส่งเสริมการขายในร้านค้าปลีกรูปแบบดั้งเดิม ที่ผู้บริโภคสามารถนำยอดเงินที่ได้รับจากการสแกนมาแปลงเป็นคูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศกว่า 600 ร้านค้า เพื่อช่วยผู้บริโภคเพิ่ม
ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในชุมชนไปพร้อมกัน
“แคมเปญนี้ไม่ใช่เพียงโปรโมชัน แต่เป็นความตั้งใจของแบรนด์ในการสนับสนุนศักยภาพของคนไทยในทุกวัน พร้อมตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ซุปไก่สกัดในฐานะ ‘ตัวช่วยในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคได้ทุกวัน’ เพื่อให้คนไทยพร้อมลุยทุกการเริ่มต้นวันใหม่และใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกวัน”
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมภายใต้แคมเปญฯ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @brandsworld