เอนฟาโกร เอพลัส มุ่งขับเคลื่อนความสำคัญของการสร้างทักษะ EF ต่อยอดความเป็นผู้นำด้านโภชนาการเด็กและการพัฒนาสมองที่เหนือกว่า ด้วยแนวคิด “EF ต้องสร้าง MFGM สร้างให้” ทักษะที่พ่อแม่เด็กเจนอัลฟาต้องสร้างให้ลูก

กรุงเทพฯ – เอนฟาโกร เอพลัส ผู้นำด้านโภชนาการเด็กในประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนความสำคัญของการสร้าง EF (Executive Functions) หรือทักษะสมองเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคต ซึ่งคือทักษะในการบริหารจัดการตัวเองขั้นสูง ตอกย้ำความสำคัญผ่านการสร้างการรับรู้ในวงกว้างต่อกลุ่มพ่อแม่ของเด็กยุคใหม่ พร้อมทั้งต่อยอดด้วยกลยุทธ์การร่วมเป็นพันธมิตรในงาน Alpha Skill Expo & Summit 2026
คุณมาเรีย คาตาลินา ลินาเรส เดลเลเปียเน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟาโกร กล่าวถึงการร่วมงานครั้งนี้ว่า “นับเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสองปีติดต่อกันที่เอนฟาโกร เอพลัส ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในงาน Alpha Skill Expo & Summit งานเตรียมพร้อมพ่อแม่ลูกสู่อนาคตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มในการเข้าถึง และสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะ EF โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมชมบูธในงาน ตลอดทั้ง 3 วัน จำนวน 10,768 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 31.41% รวมถึงเป็นปีแรกที่ทางแบรนด์ได้จัดเวิร์คชอปพิเศษสอนเทคนิคการสร้าง EF ให้กับพ่อแม่ ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากพ่อแม่โดยมียอดจองเข้าร่วมกิจกรรมเต็มล่วงหน้าทั้งสองวันก่อนวันงานจริง”
เอนฟาโกร เอพลัส มุ่งเน้นความสำคัญของทักษะ EF โดยนำเสนอผ่านแนวคิด “EF ต้องสร้าง MFGM สร้างให้” เพราะนอกจากการฝึกทักษะผ่านการเลี้ยงดู การเลือกสารอาหารสมองจากโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมควบคู่กันไปเพื่อให้ลูกได้มีทักษะ IQ และ EF ที่เหนือกว่า โดยในงานได้จัดกิจกรรมเกมทดสอบท้าทาย EF และให้คำแนะนำเพื่อให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกๆ รวมถึงช่วงพูดคุยพิเศษบนเวทีหลักในหัวข้อ “ส่งลูกถึงฝันด้วยทักษะ EF: รากฐานความสำเร็จในอนาคต ที่สร้างได้เลยวันนี้” โดยมีน้องแอบิเกล รังสีสิงห์พิพัฒน์ และคุณแม่ ชมพู่-อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต ในฐานะพรีเซนเตอร์คู่แม่ลูกของเอนฟาโกร เอพลัส มาร่วมแชร์ประสบการณ์
คุณชัยสิทธิ์ นวลจันทร์ ผู้บริหารการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟาโกร เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบัน พ่อแม่ยุคใหม่ไม่ได้มองหาแค่ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่กำลังมองหา 'ความแข็งแกร่งทางปัญญา' ที่จะทำให้ลูกสามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนและสิ่งเร้า ทักษะ EF (Executive Functions) จึงกลายเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างมากในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน เอนฟาโกรในฐานะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสมอง จึงมุ่งเน้นการทำตลาดเชิงรุกเพื่อให้ความรู้ว่า ทักษะ EF ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมด แต่เป็นทักษะที่พ่อแม่ 'ต้องสร้าง' ให้ลูกรักผ่านการเลี้ยงดูและโภชนาการที่ถูกต้อง”
นวัตกรรมหนึ่งเดียวในตลาด - MFGM กุญแจปลดล็อกศักยภาพสมอง
นวัตกรรมสำคัญที่ทำให้เอนฟาโกร เอพลัส เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือการเป็นแบรนด์ที่แตกต่างในตลาดด้วยการนำสารอาหารสมองที่สำคัญอย่าง MFGM (Milk Fat Globule Membrane) มาเป็นส่วนประกอบสำคัญ
กลยุทธ์การสื่อสารครบวงจร สร้าง Ecosystem เพื่อคุณแม่ยุคใหม่
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มพ่อแม่ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการให้โภชนาการที่ดีที่สุดกับลูก เอนฟาโกร เอพลัส ได้เลือกสื่อสารผ่านกลยุทธ์การใช้พรีเซนเตอร์คือ น้องแอบิเกล รังสีสิงห์พิพัฒน์ และคุณแม่ซุปตาร์ ชมพู่ อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต สะท้อนภาพลักษณ์ของแม่ลูกรุ่นใหม่ ที่มีไลฟ์สไตล์ในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองและลูก โดยเฉพาะเรื่องโภชนาการ และการเตรียมพร้อมพัฒนาการทางสมองที่ดีที่สุดให้ลูก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเอนฟาเป็นแบรนด์ที่คุณชมพู่เชื่อมั่นและเลือกเพื่อเสริมโภชนาการที่เหนือกว่าให้ลูกๆ ทั้งสามคนมาโดยตลอด นอกจากนี้ แบรนด์ยังได้ขยาย Ecosystem ผ่านช่องทาง เอนฟา สมาร์ท คลับ (Enfa Smart Club) เพื่อเป็นตัวช่วยให้พ่อแม่อย่างครบวงจร ได้แก่
1. EF Builder App: แอปพลิเคชันในไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะ EF ที่มีกิจกรรมให้ฝึกทักษะ EF กว่า 700 กิจกรรมตามช่วงวัย ซึ่งได้พัฒนาร่วมกับกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการชื่อดัง รศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช ช่วยให้พ่อแม่สามารถนำความรู้ไปลงมือทำจริงได้ที่บ้าน ใช้งานฟรีเพียงแอดไลน์ของ Enfa Smart Club (@enfasmartclub) ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 4 ล้านคน
2. Educational Leadership: การผนึกกำลังกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศอย่าง รศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรทางการแพทย์ชื่อดังมากมาย เพื่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์หลายช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการสมองของลูก
3. Community Engagement: การสร้างพื้นที่ให้พ่อแม่ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงลูกผ่าน Enfa Smart Club ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ที่มี 6 ช่องทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่ LINE, Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube และ Spotify เพื่อสร้างความผูกพัน มีส่วนร่วม และ Brand Loyalty ที่แข็งแกร่ง
“การร่วมงาน Alpha Skills Summit & Expo 2026 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนงานขับเคลื่อนตลาดในปีนี้ เรามั่นใจว่าด้วยจุดแข็งของสารอาหารอย่าง MFGM ที่เหนือกว่าและมีอยู่ในผลิตภัณฑ์เอนฟา ผนวกกับการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ EF ให้ครบวงจร และเข้าถึงง่าย จะทำให้เอนฟาโกร เอพลัส ยังครองใจคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ในฐานะเพื่อนคู่คิดคนสำคัญที่จะช่วยส่งต่อความสำเร็จให้กับลูกรักตั้งแต่วันนี้และในอนาคต” คุณมาเรีย กล่าวปิดท้าย
ปัจจุบัน เอนฟาโกร เอพลัส และ Enfa Smart Club ยังคงเดินหน้าพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดวิธีฝึกทักษะสมอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเด็กในประเทศไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
