ทบ.พร้อมรับสถานการณ์ หลังมีข่าวเขมรส่งนักโทษ 790 คนช่วยทำบังเกอร์ชายแดน ข่าวล่าสุดพบย้ายผู้ต้องขังระหว่างเรือนจำในกัมพูชา

กองทัพบกให้ความมั่นใจ มีมาตรการดูแลชายแดน พร้อมแผนเผชิญเหตุ พร้อมรับสถานการณ์ หลังมีข่าวกัมพูชาให้นักโทษ 790 คนช่วยทำบังเกอร์ ล่าสุดพบการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำ อนาคตอาจส่งมาชายแดน
วันที่ 22 พ.ค.พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบัน กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกยังไม่ได้รับรายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของกลุ่มนักโทษดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาแต่อย่างใด มีเพียงข้อมูลการนำเสนอข่าวภายในประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวภายในเขตแดนของกัมพูชา
ทั้งนี้ กองทัพบกโดยหน่วยในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้ว