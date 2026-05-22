สพฉ. อาลัย "น้องจูน" เจ้าพนักงานฉุกเฉิน รพ.น้ำปาด ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะไปรับผู้ป่วย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โซเชียลแห่อาลัย ‘น้องจูน’ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ประสบอุบัติเหตุรถพยาบาลเสียหลักพลิกคว่ำเสียชีวิตอย่างสลด ขณะปฏิบัติหน้าที่ฝ่าสายฝนไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน จี้ต้นสังกัดเยียวยาครอบครัวและดูแลสวัสดิการ

วันนี้ (22 พ.ค.) เพจ “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-สพฉ.1669“ โพสต์อาลัยต่อการเสียชีวิตของ “น้องจูน” ณัฏฐณิชา บางจั่น เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

หลังประสบอุบัติเหตุรถพยาบาลออกปฏิบัติงานไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินในระหว่างฝนตกหนัก เกิดเสียหลักตกข้างทางอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก เช่น ขอแสดงความเสียใจในการสูญเสียบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในครั้งนี้ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่จริงๆ ฝาก สพฉ.ช่วยดูแลเรื่องสวัสดิการ การเยียวยา และ บันไดแห่งความก้าวหน้า น้องเวชกิจฉุกเฉิน ด้วยนะคะ , ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ​ ขอให้​ต้นสังกัดทุกระดับที่เกี่ยวข้อง​ ดูแลเยียวยาครอบครัว​ของน้องด้วย​ ให้สมกับความเสียสละ​ของน้อง​ ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะ



