"หมอเหรียญทอง" เปิดศึกนิติสงคราม! เตรียมสวนกลับฟ้องเท็จ-เบิกความเท็จ บิ๊ก สปสช.

พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ออกโรงโพสต์เดือด เตรียมปรับแผน "เข้าตีอย่างประณีต" สวนกลับ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ในข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ ปมทึกทักตีความหนังสือขอลดประชากรบัตรทองให้กลายเป็น "หนังสือลาออก" จนนำไปสู่การบอกเลิกสัญญา ลั่นขอบคุณที่ฟ้องปิดปาก เพราะเตรียมใช้สิทธิ์จำเลยงัดหลักฐานภายใน สปสช. ออกมาลากไส้และขยายผลเช็กบิลมาตรา 157 กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ลั่นวาจาสุดพีค "ตีที่หัวเท่านั้น...เกษียณแล้วค่อยติดคุก
วันนี้ (22 พ.ค.) พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกมาโพสต์ข้อความ เผยเตรียมปรับแผนนิติสงครามฟ้องกลับ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.
ในข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ จากกรณีที่ ทพ.อรรถพร ฟ้องหมิ่นประมาทตนพร้อมเบิกความต่อศาลว่า รพ.มงกุฎวัฒนะทำหนังสือขอลาออกจากการเป็นหน่วยบริการ
ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงหนังสือขอลดจำนวนประชากรเพื่อลดความแออัดและขอเพิ่มเตียง
ซึ่ง สปสช. นำไปทึกทักตีความผิดจนนำไปสู่การบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จนเคยมีการไกล่เกลี่ยกันที่ศาลปกครองมาแล้วเมื่อปี 2565 โดย พล.ต.เหรียญทอง ระบุว่าจะใช้สิทธิ์ในฐานะจำเลยขอให้ศาลสั่งส่งหลักฐานกระบวนการพิจารณาภายในของ สปสช. ทั้งหมด เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการฟ้องกลับ ทพ.อรรถพร และขยายผลเอาผิดตามมาตรา 157 กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแบบถอนรากถอนโคนต่อไป ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“การที่ผมตกเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทฟ้องโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช เป็นโจทก์ จากการที่ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ไปให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยฯ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จทำให้ผมเสื่อมเสียว่า ผมทำหนังสือขอถอนตัว รพ.มงกุฎวัฒนะลาออกจากการเป็นหน่วยบริการ สปสช ทั้งยังเบิกความเท็จต่อศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องอีกว่ามีหนังสือที่ผมทำเรื่องขอลาออกจริง
แต่ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช กลับไม่สามารถส่งหนังสือลาออกต่อศาลได้ตามที่ศาลสั่ง จึงส่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช บอกเลิกสัญญา รพ.มงกุฎวัฒนะ โดย สปสช สายงานคดีที่มี ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เป็นผู้รับผิดชอบ ได้ทึกทักตีความหนังสือขอลดจำนวนประชากรบัตรทองเพื่อแก้ปัญหาความแออัด และขอเพิ่มเตียงเป็นจำนวน 750 เตียงให้แก่ผู้ป่วยบัตรทอง ให้มีนัยยะกลายเป็นหนังสือขอลาออก
แล้ว นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ลงนามหนังสือบอกเลิกสัญญา รพ.มงกุฎวัฒนะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนเกิดคดีปกครองเมื่อ ก.ย.65 ที่สุดแล้ว นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ได้มอบหมายให้ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ซึ่งรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ขอเจรจาไกล่เกลี่ยยอมความกับผมต่อหน้าตุลาการศาลปกครอง เมื่อ ก.ย.65
การบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการหาเรื่องตีความ 'ขอลด' ว่าเป็นการ 'ขอลาออก' เมื่อ ก.ค.-ส.ค.65 เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 157 ซึ่งสำเร็จแล้ว คดียังไม่หมดอายุความนะครับ
เมื่อปรากฎว่าการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการหาเรื่องตีความ 'ขอลด' ว่าเป็นการ 'ขอลาออก' เมื่อ ก.ค.-ส.ค.65 ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ถูก ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ นำมาใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานต่อศาลในคดีอาญาที่ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เป็นโจทก์โดยเบิกความต่อศาลอาญาว่า เป็นหนังสือที่มีนัยยะ 'ขอลาออก'
เมื่อผมต้องตกเป็นจำเลยจากการฟ้องและเบิกความดังกล่าวซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งคดี จึงเป็นสิทธิของผมที่เป็นจำเลยที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทั้ง นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี และฝ่ายกฎหมาย สปสช ส่งหลักฐานกระบวนการพิจารณาหนังสือขอลดจำนวนประชากรบัตรทองและขอเพิ่มเตียงเป็นจำนวน 750 เตียงให้แก่ผู้ป่วยบัตรทอง ที่ตีความให้กลายเป็นหนังสือ 'ขอลาออก' เพื่อบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย...ผิดมาตรา 157 ล้านเปอร์เซ็นต์
หลักฐานกระบวนการพิจารณาหนังสือดังกล่าวจะทำให้ผมทราบชัดเจนว่ามีใครกระทำผิดกฎหมายอย่างไร
ผมต้องขอขอบคุณ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ที่เป็นโจทก์ฟ้องปิดปากคดีหมิ่นประมาท ทำให้ผมสามารถสวนกลับฟ้องเท็จ-เบิกความเท็จ ทั้งยังจะได้หลักฐานเพื่อขยายผลการฟ้องคดีมาตรา 157 กับผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
ดังนั้นการฟ้องกลับในคดีเบิกความเท็จที่ผมจะฟ้อง ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เร็วๆนี้จึงไม่รีบร้อน เพราะผมจะปรับแผนนิติสงคราม ด้วยการ 'เข้าตีอย่างประณีต' ...ขออนุญาตใช้ศัพท์ทหารหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพการรบ 555
เนื่องจากผมจะรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆที่เป็นคุณประโยชน์ให้พร้อมเพื่อการเข้าตีอย่างประณีต และรุนแรง ...ตีที่หัวเท่านั้น...เกษียณแล้วค่อยติดคุก งดบำนาญ คืนเครื่องราชฯ“