เขมรยิงก่อกวน 5 นัดขณะฝ่ายไทยวางลวดหนามชายแดนกาบเชิง ทบ.เตรียมประท้วง "มาลี" รีบโต้ทันควัน อ้างเสียมกุเรื่องใส่ร้ายกัมพูชา

ทบ.เผยเหตุเสียงปืน 5 นัดชายแดนสุรินทร์ ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวน ขัดถ้อยแถลงร่วมฯ ด้านกองกำลังสุรนารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังพร้อมรับสถานการณ์ ด้านโฆษกกลาโหมกัมพูชารีบโต้ ยันไม่เป็นความจริง อ้างไทยกุเรื่องซ้ำๆ ใส่ร้ายกัมพูชา
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยว่าวานนี้ (21 พ.ค. 69) กองทัพบก ได้รับรายงานจาก ร้อย.ทพ.2603 กองกำลังสุรนารี ขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคง บริเวณหลักเขตแดนที่ 18 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยเมื่อเวลาประมาณ 14.20 น. กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน 5 นัด ดังมาจากทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 600 เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชา หลังจากนั้น กำลังพลได้หยุดฟังและตรวจการณ์อย่างละเอียด ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติ จึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไป
เหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ และไม่มีการยิงโต้ตอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเรา ทั้งนี้ กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัด
สำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าว แม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกล แต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมฯ อย่างชัดเจน ซึ่งกองกำลังสุรนารี จะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าว ผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไป
ด้าน พล.ท.มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อข้อกล่าวหาของกองทัพไทยที่ระบุว่า กองกำลังกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เสียงปืนที่มีรายงานในพื้นที่พนมบัก ของ(อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย) โดยชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและบิดเบือนความจริง
พล.ท.มาลี ระบุว่า ทีมโฆษกกองทัพบกไทยได้รายงานเมื่อเวลา 10:40 น. ว่าได้ยินเสียงปืน 5 นัดในพื้นที่ดังกล่าว และกล่าวหาว่ากัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธรายงานนี้อย่างสิ้นเชิง และประกาศว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงที่กุขึ้นมาเพื่อเจตนาสร้างความสับสน ชักจูงความเห็นสาธารณะไปในทางที่ผิด และยกระดับความตึงเครียดตามแนวชายแดน
โฆษกกลาโหมกัมพูชา กล่าวอีกว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชาไม่สามารถยอมรับการเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงอย่างซ้ำๆ โดยกองทัพไทยและสื่อไทยได้ การกุเรื่องอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิของกองทัพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (RCAF) เท่านั้น แต่ยังทำลายความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันที่ได้สร้างขึ้นผ่านกลไกทวิภาคีอย่างร้ายแรงอีกด้วย
"ทางกระทรวงฯ จึงเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการเผยแพร่รายงานที่ใส่ร้ายป้ายสีเหล่านี้ในทันที และกลับมาปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และซื่อสัตย์" พล.ท.มาลีกล่าว
นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมกัมพูชายังได้กระตุ้นให้ฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อ 8 ของแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนถึงความร่วมมือในการต่อต้านข่าวปลอม การยึดมั่นในข้อตกลงนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันระหว่างทั้งสองประเทศอย่างเคร่งครัด
ในโอกาสนี้ กระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ จริงใจ และไม่เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลกัมพูชา ในการเคารพและปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568, ปฏิญญาร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเต็มที่และซื่อสัตย์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว กลับคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนความสงบเรียบร้อย เสถียรภาพ และสันติภาพที่ยั่งยืนยาวนาน พล.ท.มาลีกล่าว