"ราเมงหมายเลข 8" แจงปมพนง. เสิร์ฟอาหารผิดซ้ำยกชามซดแล้วเสิร์ฟต่อ ยันเททิ้ง-ทำใหม่ทันที

ราเมงดัง “ฮาจิบัง" ร่อนจดหมายชี้แจงดรามาร้อนสาขาสยามเซ็นเตอร์ หลังหนุ่มโพสต์แฉพนักงานยกชามที่ซดน้ำซุปแล้วไปเสิร์ฟต่อโต๊ะอื่นหน้าตาเฉย ล่าสุดบริษัทแม่โต้กลับ ยืนยันไม่ได้เวียนชามเก่าให้ลูกค้าท่านอื่นบริโภคต่อแน่นอน พร้อมกวดขันมาตรฐานเข้มงวด
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา หนุ่มรายหนึ่งโพสต์แฉ "ร้านราเมงดัง" หลังพนักงานเสิร์ฟอาหารผิด จากนั้นผู้จัดร้านยกชามผิดที่ลูกค้าซดน้ำซุปแล้ว นำไปเสิร์ฟต่อโต๊ะอื่นหน้าตาเฉย
ล่าสุด วันนี้ (22 พ.ค.) เพจ “Hachiban Ramen Thailand” ออกหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการให้บริการณสาขา สยามเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ใช้เวลาในช่วงที่ผ่านมา ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดจากทุกฝ่าย
บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการประสานงานที่คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อพนักงานได้รับทราบข้อผิดพลาดดังกล่าว จึงได้รีบขออภัย ลูกค้า และดำเนินการเสิร์ฟอาหารชามใหม่ที่ถูกต้องในทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าอาหารชามที่มีการเสิร์ฟผิดข้างต้น ได้ถูกเรียกเก็บคืน โดยมิได้นำไปให้ลูกค้า ท่านอื่นบริโภคต่อแต่อย่างใด
บริษัทฯ ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เราให้ความสำคัญสูงสุดกับ "มาตรฐานความสะอาด และสุขอนามัย" โดยเป็นนโยบายที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดดังนี้ : "กรณีมีการเสิร์ฟอาหารผิด พนักงานจะต้องปรุงอาหารชามใหม่ที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า และห้ามนำอาหารที่ผ่านการเสิร์ฟแล้ว ไปเสิร์ฟต่อแก่ลูกค้า ท่านอื่นโดยเด็ดขาด"
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการตักเตือน รวมถึงกวดขันมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดในทันที เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต
ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอน้อมรับทุกข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ พร้อมจะนำไปปรับปรุงการให้บริการ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ สร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกท่านต่อไป“