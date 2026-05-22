พนักงานขับรถไฟเสพยาชนรถเมล์ ดราม่าลามสื่อโยนบาป "ช่างเครื่อง" จนโซเชียลแห่ติดแท็กปกป้อง

คนขับฉี่ม่วง แต่สื่อโยนบาปให้ช่างเครื่องอายุงาน 14 วัน? โซเชียลเดือดผุด #Saveน้องไกรช่างเครื่อง ปกป้องฮีโร่หน้างานที่พยายามดึงเบรกฉุกเฉินจนตัวเองเจ็บตัวในเหตุรถไฟชนรถเมล์ ซัดสื่อบางสำนักไร้จรรยาบรรณ สร้างแพะรับบาปเพียงเพราะต้องการขายข่าว
จากโศกนาฏกรรมขบวนรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย 206 บริเวณจุดตัดแยกอโศก-มักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บกว่า 30 ราย ผลการสอบสวนเบื้องต้นชี้ชัดว่า พนักงานขับรถไฟละเมิดระเบียบโดยไม่สวมเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่ ซ้ำยังตรวจพบสารเสพติดประเภทกัญชาและยาบ้าในร่างกาย
ทว่าประเด็นที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คือการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนบางสำนักที่นำเสนอข่าวในลักษณะชี้นำ โยนความผิดและสร้างความเข้าใจผิดว่า "น้องไกร" ช่างเครื่องประจำขบวนรถไฟ มีส่วนละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ล่าสุด (21 พ.ค.) สุรเสียง พลับพลาสวรรค์ พนักงานขับรถไฟ (รฟท.) และอินฟลูเอนเซอร์สายรถไฟ ได้โพสต์จุดกระแส #Saveน้องไกรช่างเครื่อง และ #Saveช่างเครื่องรถไฟ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ช่างเครื่องหนุ่มที่มีอายุงานเพียง 14 วัน พร้อมตำหนิการทำงานของสื่อที่พยายามผลักภาระความผิดให้พนักงานระดับปฏิบัติการ
สอดคล้องกับข้อมูลจากฝั่งคนรถไฟและชาวเน็ตที่ออกมายืนยันว่า น้องไกรปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างครบถ้วน และในเสี้ยววินาทีวิกฤต เขาเป็นคนตะโกนเตือนให้หยุดรถ พร้อมตัดสินใจเอื้อมมือดึง 'เบรกฉุกเฉิน' ด้วยตัวเองเพื่อหวังระงับเหตุ แต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงทีจนตัวเองได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สังคมจึงมองว่าการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อหาแพะรับบาปในเหตุการณ์นี้ ถือเป็นการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณสื่ออย่างสิ้นเชิง