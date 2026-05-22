วิกฤตแพทย์ใช้ทุน! ลาออกหนีจับฉลาก รพ.กันดาร ซัดผู้บริหารแก้ปลายเหตุ ทำขาดแคลนลุกลามเป็นโดมิโน

กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงสาธารณสุข เมื่อเพจดัง "ยังไม่ออกอีกหรอหมอ" ออกมาแฉวิกฤตการขาดแคลนแพทย์ใช้ทุน (อินเทิร์น) ที่กำลังลุกลามเป็นโดมิโน หลังแพทย์แห่ลาออกหนีการจับฉลากไปประจำโรงพยาบาลชุมชนที่ห่างไกล ขณะที่ผู้บริหารแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสั่งดึงหมอจากโรงพยาบาลอื่นมาเข้าเวรแทน จนส่งผลกระทบขาดแคลนกำลังคนเป็นวงกว้าง พร้อมตั้งคำถามตัวโตถึงระบบที่กำลังจะพังทลาย ว่าเหตุใดคนหน้างานจึงต้องแบกรับภาระงานที่ล้นมือเพียงเพราะติดเงื่อนไขทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. เพจ "ยังไม่ออกอีกหรอหมอ" ออกมาโพสต์ข้อความเผยถึงวิกฤตการขาดแคลนแพทย์ใช้ทุน (อินเทิร์น) กำลังทวีความรุนแรงและลุกลามเป็นโดมิโน เมื่อจำนวนแพทย์ลดลงและมีการลาออกจากการปฏิเสธการถูกจับฉลากไปโรงพยาบาลชุมชนที่ห่างไกล ทำให้บางแห่งเหลือแพทย์ไม่พอปฏิบัติงาน แต่ผู้บริหารกลับแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการดึงแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดมาหมุนเวียนเข้าเวรแทนจนเกิดการขาดแคลนบุคลากรกันเป็นทอดๆ แทนที่จะแก้ไขที่ต้นตอของระบบ เช่น การเพิ่มอัตราจ้างหรือจำกัดโควตาการตรวจคนไข้ที่ปัจจุบันเปิดรับไม่อั้น ส่งผลให้ภาระงานที่เกินกำลังตกหนักอยู่กับอินเทิร์นและพยาบาลที่ต้องจำใจทนรับสภาพเพียงเพราะติดเงื่อนไขทุนการศึกษา ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"อยากฝากพี่นิดนึงค่ะ เรื่องจำนวนอินเทินที่ใช้ทุนตอนนี้ มันมีปัญหามาเรื่อยๆ แล้วกำลังมีปัญหามากขึ้น แต่ผู้ใหญ่เขาไม่มาเดือดร้อนกับเราด้วยเลย ไม่คิดว่าต้องแก้ไขอะไรให้อินเทินอยู่ได้ สุดท้ายผลักภาระมาให้อินเทินรับกรรมกันเองหมด เรื่องคือจำนวนอินเทิน1ปีนี้ลดลงจากเดิม จากที่น้อยอยู่แล้ว พอจะขึ้นอินเทิน2 มันเลยมามีปัญหาว่า รพช ที่อยู่ไกลๆและลำบาก ไม่มีใครอยากไปอยู่ เลยโดนจับฉลากกัน แต่น้องที่โดนจับฉลากได้ที่ไกลก็จะไม่ยอมอยู่เลยเขียนลาออกไป2คน
รพช ขนาด120เตียง อินเทินเหลือ4คน มันเลยอยู่ไม่ได้ สสจเลยแก้ปัญหาโดยการให้อินเทินรุ่นพี่ที่อยู่ รพ อื่นๆในจังหวัด วนกันไปตรวจไปอยู่เวร รพ ที่อยู่ไหลและลำบาก ทำให้ รพชอื่นๆก็ขาดคนต่อไปเป็นโดมิโนค่ะ มันใช่เรื่องที่พวกหนูต้องมารับกรรมของระบบที่กำลังจะพังไหมคะ ทำไมไม่แก้ปัญหาที่ระบบ หมอไม่พอ คนไข้เยอะเกินกำลัง ต้องจ้างคนเพิ่มไหม หรือจำกัดจำนวนโคสต้าตรวจopdบ้างไหม เอาแต่จะเอาใจคนไข้ประชาชน ตรวจไม่อั้น แอดมิทไม่อั้น งานตกอยู่กับอินเทินและพยาบาล
ผู้ใหญ่เค้าไม่เดือดร้อนอะไรและปกปิดปัญหาไปเรื่ิอยๆ พวกหนูยังต้องทนอยู่ต่อเพราะขอทุนเรียน ถ้าไม่มีทุนเรียนคงลาออกกันไปนานแล้วค่ะ
เพื่อนแพทย์ท่านหนึ่ง จังหวัดใครเริ่มโดนแบบนี้บ้างครับ ผมว่ามันเกิดเร็วกว่าที่คิดนะ"